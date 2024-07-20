Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar: Halo Dizisinin Yeni Sezonu İptal Edildi!
Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar: Halo Dizisinin Yeni Sezonu İptal Edildi!
Halo oyunlarının TV uyarlaması, Paramount tarafından iptal edildi.
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Halo dizisi, 2022 yılında hayatımıza girmişti.
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Birinci sezonun ardından, devamı için düğmeye basıldı.
Ne yazık ki dizinin devamı iptal edildi.
Yine de umudunuzu kaybetmeyin.
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