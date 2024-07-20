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Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar: Halo Dizisinin Yeni Sezonu İptal Edildi!

Masadan Birer Birer Eksiliyor Dostlar: Halo Dizisinin Yeni Sezonu İptal Edildi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 17:01

Halo oyunlarının TV uyarlaması, Paramount tarafından iptal edildi.

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Halo dizisi, 2022 yılında hayatımıza girmişti.

Halo dizisi, 2022 yılında hayatımıza girmişti.

2019 yılında ilk çekimleri yapılan Halo dizisi, pandemi etkisiyle aksaklığa uğramıştı. Tüm aksaklıklara rağmen Paramount tarafından fonlanan bu proje, hayata geçmeyi başardı ve 2022 yılında ilk bölümü yayınlandı.

Birinci sezonun ardından, devamı için düğmeye basıldı.

Birinci sezonun ardından, devamı için düğmeye basıldı.

Halo'nun ilk sezonu, oyunlara çok sadık kalmayı başaramamıştı. Yine de hayranlar tarafından ortalama yorumlar almayı başarmıştı. Birinci sezonun ilgi görmesinin ardından da devam sezonu için çalışmalar başladı. Halo'nun 2. sezonu ise 2024 yılında yayınlandı.

Ne yazık ki dizinin devamı iptal edildi.

Ne yazık ki dizinin devamı iptal edildi.

Paramount, Halo dizisinin devam sezonu olması planlanan 3. sezonu iptal ettiğini duyurdu. Bu iptalin kesin bir nedeni açıklanmasa da beklenen ilgiyi toplayamamasından kaynaklanıyor olabilir.

Yine de umudunuzu kaybetmeyin.

Yine de umudunuzu kaybetmeyin.

Paramount ile anlaşması sonlanan Halo dizisi, başka bir yayıncı ile tekrar piyasaya gelebilir. Ortaya çıkan bilgilere göre dizinin marka haklarına sahip olan stüdyo, yeni bir sezon için sektördeki farklı yayıncılar ile görüşme aşamasında.

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