FM'nin En Zor Kariyeri Dendi Sosyal Medya'da Viral Oldu!
FM'nin En Zor Kariyeri Dendi Sosyal Medya'da Viral Oldu!
Football Manager yıllardır hayatımızda ve artık çok değişik senaryolar karşımıza çıkmaya başlayabiliyor. Aşağıdaki 'en zor FM kariyeri' olarak adlandırılan yazı ise sizi mest edecek.
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Başaran çok az kişi var!
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İsviçre lig sistemi biraz kafa karıştırıcı olabilir.
Bunu yapmanın sadece bir yolu var!
Gönderinin altına gelen yorumlar ise bir hayli komik.
Deneyen dostlarımız bile var.
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(Gelmedi)
Başarılar dileriz üstat!
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Bucasporla 5.yılda aldığım teneke kupa şl..