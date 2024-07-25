Görüş Bildir
Haberler
Gaming
FM'nin En Zor Kariyeri Dendi Sosyal Medya'da Viral Oldu!

FM'nin En Zor Kariyeri Dendi Sosyal Medya'da Viral Oldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 18:08

Football Manager yıllardır hayatımızda ve artık çok değişik senaryolar karşımıza çıkmaya başlayabiliyor. Aşağıdaki 'en zor FM kariyeri' olarak adlandırılan yazı ise sizi mest edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başaran çok az kişi var!

Başaran çok az kişi var!
twitter.com

X platformunda 'lugat47' isimli bir kullanıcının paylaştığı Reddit gönderisine göre Football Manager içerisindeki en zor kariyer FC Vaduz ile verilebiliyor. Zorlayıcı ve bir o kadar detay isteyen bu kariyeri deneyen fakat başarılı olan çok az kişi var.

İsviçre lig sistemi biraz kafa karıştırıcı olabilir.

İsviçre lig sistemi biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Reddit üzerinde paylaşılan gönderiye göre İsviçre ligi içerisinde FC Vaduz ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak sandığınızdan çok daha zor. Çünkü FC Vaduz lig sisteminde bir konuk takım olarak görünüyor ve herhangi bir lig başarısıyla Avrupa yarışmalarına bile katılamıyorsunuz.

Bunu yapmanın sadece bir yolu var!

Bunu yapmanın sadece bir yolu var!

Şayet FC Vaduz ile Şampiyonlar Ligi kupasını müzeye götürmek istiyorsanız sırasıyla Lichtenstein Kupası'nı kazanmanız ve ardından Konferans Ligi'ni kazanmanız gerekiyor. Hemen sonra ise Avrupa Ligi'ni kazanmalısınız ve daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanıyorsunuz. Fakat bu sıralamada bir kez elenirseniz her şey başa dönüyor.

Gönderinin altına gelen yorumlar ise bir hayli komik.

Gönderinin altına gelen yorumlar ise bir hayli komik.

Deneyen dostlarımız bile var.

Deneyen dostlarımız bile var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

(Gelmedi)

(Gelmedi)

Başarılar dileriz üstat!

Başarılar dileriz üstat!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Eray

Bucasporla 5.yılda aldığım teneke kupa şl..