Take-Two CEO'su GTA 6 Hakkında Game Pass Kararlarını Açıkladı

Call of Duty: Black Ops 6'nın ekim ayında Game Pass'e dahil edilecek olmasıyla tüketici alışkanlıklarının değişip değişmeyeceği konusunda yorumlarda bulunan Zelnick 'Bir abonelik hizmetinde premium fiyatla ön planda bir oyun sunmanın, tüketicileri en azından bir süre için bu abonelik hizmetine iteceğini düşünüyorum' dedi. Ancak Microsoft'un bu hamlesinin Take-Two'nun abonelik sistemlerine bakışını değiştirmeyeceğini de sözlerine ekleyen CEO 'Hayır, kararlarımızı etkilemeyecek, çünkü bizim kararlarımız rasyoneldir.' ifadelerini kullandı.