Take-Two CEO'su GTA 6 Hakkında Game Pass Kararlarını Açıkladı
Take-Two CEO'su GTA 6 Hakkında Game Pass Kararlarını Açıkladı
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Tüm oyuncuların gözü GTA 6 için Rockstar Games cephesine çevrilmişken Take-Two CEO'sundan beklenmedik bir açıklama geldi.
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Game Pass benzeri abonelik sistemlerinin tüketici alışkanlıklarına etkisinin nasıl olduğu sorusunu yanıtlayan Zelnick GTA 6 için bu yolu kapatmış gibi görünüyor.
Kısacası GTA 6 için Game Pass tartışmaları böylece neredeyse başlamadan bitmiş oldu.
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