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Take-Two CEO'su GTA 6 Hakkında Game Pass Kararlarını Açıkladı

Take-Two CEO'su GTA 6 Hakkında Game Pass Kararlarını Açıkladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 17:00

Tüm oyun dünyasının gözü GTA 6 cephesine çevrilmişken Rockstar Games'i çatısı altında bulunduran Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick Game Pass ve benzeri abonelik sistemlerine karşı duruşlarını açıkladı.

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Tüm oyuncuların gözü GTA 6 için Rockstar Games cephesine çevrilmişken Take-Two CEO'sundan beklenmedik bir açıklama geldi.

Tüm oyuncuların gözü GTA 6 için Rockstar Games cephesine çevrilmişken Take-Two CEO'sundan beklenmedik bir açıklama geldi.

Gameindustry'e konuşan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamalarda şirket olarak Game Pass ve benzeri abonelik sistemlerine karşı nasıl bir duruşları olduğunu ve GTA 6'nın bu tip sistemlerde yer alıp almayacağına dair net konuştu.

Game Pass benzeri abonelik sistemlerinin tüketici alışkanlıklarına etkisinin nasıl olduğu sorusunu yanıtlayan Zelnick GTA 6 için bu yolu kapatmış gibi görünüyor.

Game Pass benzeri abonelik sistemlerinin tüketici alışkanlıklarına etkisinin nasıl olduğu sorusunu yanıtlayan Zelnick GTA 6 için bu yolu kapatmış gibi görünüyor.

Call of Duty: Black Ops 6'nın ekim ayında Game Pass'e dahil edilecek olmasıyla tüketici alışkanlıklarının değişip değişmeyeceği konusunda yorumlarda bulunan Zelnick 'Bir abonelik hizmetinde premium fiyatla ön planda bir oyun sunmanın, tüketicileri en azından bir süre için bu abonelik hizmetine iteceğini düşünüyorum' dedi. Ancak Microsoft'un bu hamlesinin Take-Two'nun abonelik sistemlerine bakışını değiştirmeyeceğini de sözlerine ekleyen CEO 'Hayır, kararlarımızı etkilemeyecek, çünkü bizim kararlarımız rasyoneldir.' ifadelerini kullandı.

Kısacası GTA 6 için Game Pass tartışmaları böylece neredeyse başlamadan bitmiş oldu.

Kısacası GTA 6 için Game Pass tartışmaları böylece neredeyse başlamadan bitmiş oldu.

Dünyanın en popüler serilerinden birinin yıllardır beklenen oyunu için Game Pass benzeri sistemler biz oyuncuların ağzını sulandırsa da elbette Take-Two gibi bir firma için pek de mantıklı değil. Ne diyelim, bir umuttu be!

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