Oynayınca Kedilerin Deli Deli Hallerine Hak Verdiğimiz Stray'e Yapılmış Komik Yorumlar
Oynayınca Kedilerin Deli Deli Hallerine Hak Verdiğimiz Stray'e Yapılmış Komik Yorumlar
Hepimiz biliyoruz ki kediler sevimli oldukları kadar da biraz, nasıl söylesek... Deliler işte. Kontrolümüze tatlılık abidesi turuncu bir kediyi veren Stray hakkında yapılmış komik yorumlara gelin birlikte bakalım.
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Her turuncu kediye Garfield denmesi acaba her golden retriever köpeğe Paşa denmesi gibi bir şey mi?
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Bir oyun hakkında bu kadar haklı bir inceleme hiç görmemiştim. Altına imzamı atarım.
Kediler kendileri hakkında içerik tüketmek için biz kullanacak zeka seviyesine evrimleştiler. Ürkütücü.
Evdekinin tadı da başka, dışarıda içine ne koydukları belli değil.
Yaa, bi' de gerçek sokakları varın siz düşünün işte.
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Bunu tahmin ediyordum ama ne yalan söyleyeyim hakikaten bambaşka bir keyifmiş. Baloncuklu poşet patlatmak gibi.
Hepimiz biliyoruz ki turuncu kediler biraz şeydir. Bilimsel ve hissel.
E zaten?
Öyle demeyelim de onları daha iyi anlamak için online kurs aldık diyelim.
Kedi olması 10 üzerinden +8 puan zaten.
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