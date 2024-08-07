Nostaljinin Tokatını Yüzümüze Çarpan Purple Place Hakkında Yapılmış Acı Ama Komik Yorumlar
Nostaljinin Tokatını Yüzümüze Çarpan Purple Place Hakkında Yapılmış Acı Ama Komik Yorumlar
Kimimizin belki ilk bilgisayarında oynadığı, hele internet bağlantısı olmayan günlerin adeta kurtarıcısı olan Purple Place'in Steam'e gelişiyle birlikte oyuncular da yorumlarda nostalji fırtınalarına kapıldılar!
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Nasıl da ko... Yendik ama oyunu 😎
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Deme, işte bunu deme ya...
"Dolar 1,9 olmuş, PC alınmaz bu zamanda"
Okuldan eve dönüp MSN'de arkadaşlarınla konuşmak için PC başına geçmişsin ama internet yok. Açıp saatlerce pasta yapıyorsun...
N'olur biri beni 2007'ye ışınlasın artık dayanamıyorum.
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🥲
Olsun ben de hala kıyafetleri doğru tahmin edemiyorum.
Purple Place > RDR2
2 dolara zaman yolculuğu. Hiç fena değil aslında.
Windows 7 açılış sesini loop'a almaya gidiyorum.
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