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Nostaljinin Tokatını Yüzümüze Çarpan Purple Place Hakkında Yapılmış Acı Ama Komik Yorumlar

Nostaljinin Tokatını Yüzümüze Çarpan Purple Place Hakkında Yapılmış Acı Ama Komik Yorumlar

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 17:01

Kimimizin belki ilk bilgisayarında oynadığı, hele internet bağlantısı olmayan günlerin adeta kurtarıcısı olan Purple Place'in Steam'e gelişiyle birlikte oyuncular da yorumlarda nostalji fırtınalarına kapıldılar!

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Nasıl da ko... Yendik ama oyunu 😎

Nasıl da ko... Yendik ama oyunu 😎

Deme, işte bunu deme ya...

Deme, işte bunu deme ya...

"Dolar 1,9 olmuş, PC alınmaz bu zamanda"

"Dolar 1,9 olmuş, PC alınmaz bu zamanda"

Okuldan eve dönüp MSN'de arkadaşlarınla konuşmak için PC başına geçmişsin ama internet yok. Açıp saatlerce pasta yapıyorsun...

Okuldan eve dönüp MSN'de arkadaşlarınla konuşmak için PC başına geçmişsin ama internet yok. Açıp saatlerce pasta yapıyorsun...

N'olur biri beni 2007'ye ışınlasın artık dayanamıyorum.

N'olur biri beni 2007'ye ışınlasın artık dayanamıyorum.
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🥲

🥲

Olsun ben de hala kıyafetleri doğru tahmin edemiyorum.

Olsun ben de hala kıyafetleri doğru tahmin edemiyorum.

Purple Place > RDR2

Purple Place > RDR2

2 dolara zaman yolculuğu. Hiç fena değil aslında.

2 dolara zaman yolculuğu. Hiç fena değil aslında.

Windows 7 açılış sesini loop'a almaya gidiyorum.

Windows 7 açılış sesini loop'a almaya gidiyorum.

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