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Tüm Kasabaya Aşk-ı Memnu Yaşattığımız Sims 3'e Gelen Hislere Tercüman Yorumlar

Tüm Kasabaya Aşk-ı Memnu Yaşattığımız Sims 3'e Gelen Hislere Tercüman Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 12:25

Neredeyse çeyrek asırdır rakibi olmayan yaşam simülasyonu The Sims serisinin tadı damağımızda kalan üçüncü oyunu The Sims 3 hakkında her birimizin hislerine tercüman yorumlara buyurun birlikte bakalım.

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Neden mi The Sims'e bağımlıyız, çünkü gerçekleşmemiş ihtimaller var...

Neden mi The Sims'e bağımlıyız, çünkü gerçekleşmemiş ihtimaller var...

Bir ömür nasıl yaşanır?

Bir ömür nasıl yaşanır?

Herhangi bir The Sims oyunu yüklediğinizde bu habis düşünceler de yanında hediye geliyor.

Herhangi bir The Sims oyunu yüklediğinizde bu habis düşünceler de yanında hediye geliyor.

Kocanın ismi Don Lothario ise hemen uzaklaş.

Kocanın ismi Don Lothario ise hemen uzaklaş.

Sadece bir yaşam simülasyonu değil, hayallerimizdeki hayatı yaşatma simülasyonu.

Sadece bir yaşam simülasyonu değil, hayallerimizdeki hayatı yaşatma simülasyonu.
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İlgilenmeyince sosyal hizmetler almaya geliyor aslında, nereden bildiğimi sormayın...

İlgilenmeyince sosyal hizmetler almaya geliyor aslında, nereden bildiğimi sormayın...

Her bir satırı ile hislere tercüman.

Her bir satırı ile hislere tercüman.

Ne yaptın bilmediğimiz bir kasaba mı keşfettin? Benim karakterin kapısına neden her gün yeni biri dadanıyor o zaman?

Ne yaptın bilmediğimiz bir kasaba mı keşfettin? Benim karakterin kapısına neden her gün yeni biri dadanıyor o zaman?

Yaşandı, onun da en kralı yaşandı.

Yaşandı, onun da en kralı yaşandı.

Her Sims oyuncusunun hayatının belli aralıklarında yaşadığı o duygular.

Her Sims oyuncusunun hayatının belli aralıklarında yaşadığı o duygular.

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