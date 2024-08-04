Müge Anlı'lık Köyden Recep İvedik'le Yolculuğa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Müge Anlı'lık Köyden Recep İvedik'le Yolculuğa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkındaki yorumlarını mizahla harmanlayarak ortaya güldüren değerlendirmeler çıkarttılar.
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Müge Anlı göreve.
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Derneğin ismi Kara Ambar Kamyoncular Derneği miydi?
Artık bu işi neden bu kadar sevdiklerini biliyoruz.
Heyecandan pek anlatamamış gibi, şimdi kadınlar aslında köpek miymiş?
Sen yine de bunu bi' müzede falan aklına getirme aman.
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Bu benim hayatım değil mi?
The Sims'te başkasına yazılmak boşanma davasında falan kusur sayılır mı acaba çok merak ettim ya.
Bedava bir oyundan alınabilecek max verim.
İnsan tanımak için tatile çıkın derler ya hiç gerek yok. Chained Together oynayın.
Haftaya görüşmek üzere!
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