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Müge Anlı'lık Köyden Recep İvedik'le Yolculuğa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Müge Anlı'lık Köyden Recep İvedik'le Yolculuğa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 12:13

Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkındaki yorumlarını mizahla harmanlayarak ortaya güldüren değerlendirmeler çıkarttılar.

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Müge Anlı göreve.

Müge Anlı göreve.

Oyun: Stardew Valley

Derneğin ismi Kara Ambar Kamyoncular Derneği miydi?

Derneğin ismi Kara Ambar Kamyoncular Derneği miydi?

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Artık bu işi neden bu kadar sevdiklerini biliyoruz.

Artık bu işi neden bu kadar sevdiklerini biliyoruz.

Oyun: Stray

Heyecandan pek anlatamamış gibi, şimdi kadınlar aslında köpek miymiş?

Heyecandan pek anlatamamış gibi, şimdi kadınlar aslında köpek miymiş?

Oyun: Escape the Backrooms

Sen yine de bunu bi' müzede falan aklına getirme aman.

Sen yine de bunu bi' müzede falan aklına getirme aman.

Oyun: Dark Hours Prologue

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Bu benim hayatım değil mi?

Bu benim hayatım değil mi?

Oyun: Manor Lords

The Sims'te başkasına yazılmak boşanma davasında falan kusur sayılır mı acaba çok merak ettim ya.

The Sims'te başkasına yazılmak boşanma davasında falan kusur sayılır mı acaba çok merak ettim ya.

Oyun: The Sims 4

Bedava bir oyundan alınabilecek max verim.

Bedava bir oyundan alınabilecek max verim.

Oyun: PUBG: Battlegrounds

İnsan tanımak için tatile çıkın derler ya hiç gerek yok. Chained Together oynayın.

İnsan tanımak için tatile çıkın derler ya hiç gerek yok. Chained Together oynayın.

Oyun: Chained Together

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: War Thunder

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