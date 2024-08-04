Epic Games Store'da Haftanın Bedavaları Ortaya Çıktı: Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşıyor!
Epic Games Store'da Haftanın Bedavaları Ortaya Çıktı: Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşıyor!
Epic Games Store bu hafta kullanıcılarına toplam Steam değerleri 2 bin TL'yi aşan iki oyun hediye etmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Epic Games Store bu hafta karşımıza 2 ücretsiz oyunla birden çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk oyunumuz Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketi bulunan Cygni: All Guns Blazing.
İkinci oyunumuz ise Steam'de 50 dolarlık fiyat etiketi bulunan DNF DUEL olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın