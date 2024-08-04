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Epic Games Store'da Haftanın Bedavaları Ortaya Çıktı: Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşıyor!

Epic Games Store'da Haftanın Bedavaları Ortaya Çıktı: Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşıyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 11:10

Epic Games Store bu hafta kullanıcılarına toplam Steam değerleri 2 bin TL'yi aşan iki oyun hediye etmeye hazırlanıyor.

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Epic Games Store bu hafta karşımıza 2 ücretsiz oyunla birden çıkacak.

Epic Games Store bu hafta karşımıza 2 ücretsiz oyunla birden çıkacak.

Her perşembe günü kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store 8 Ağustos Perşembe günü kullanıcılarına toplam Steam değerleri 65 dolar, yani yaklaşık 2,150 TL'yi bulan iki oyun hediye etmeye hazırlanıyor.

İlk oyunumuz Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketi bulunan Cygni: All Guns Blazing.

İkinci oyunumuz ise Steam'de 50 dolarlık fiyat etiketi bulunan DNF DUEL olacak.

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