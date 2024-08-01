Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam'de Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayabileceğiniz Ücretsiz Çok Oyunculu Korku Oyunları

Steam'de Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayabileceğiniz Ücretsiz Çok Oyunculu Korku Oyunları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 15:10

Korku oyunlarına bayılıyor ama yanımda biri olmadan yapamıyorum diyorsanız tam sizlik bir listemiz var! Steam'deki en iyi çok oyunculu ve ücretsiz korku oyunlarını sizler için listeledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Deceit

SCP: Secret Laboratory

Once Human

Steam'de arkadaşlarınızla beraber ücretsiz oynayabileceğiniz diğer korku oyunları ise şöyle:

Steam'de arkadaşlarınızla beraber ücretsiz oynayabileceğiniz diğer korku oyunları ise şöyle:

  • Pool of Madness

  • Dark Deception 

  • Dead Frontier

  • Eascape Memoirs: Mini Stories

  • No Way Out

  • Dead Blue Rose

  • No Work No Life

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın