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PlayStation Plus Ağustos 2024 Bedava Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus Ağustos 2024 Bedava Oyunları Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 12:31

PlayStation Plus'ın Ağustos 2024'te kullanıcılarına sunacağı oyunlar açıklandı. PlayStation Plus kullanıcıları bu ay toplam değerleri neredeyse 5 bin TL'yi bulan 3 şahane oyuna kavuşacaklar.

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PlayStation Plus kullanıcılarının bekledikleri haber geldi.

PlayStation Plus kullanıcılarının bekledikleri haber geldi.

Kullanıcılarına farklı katmanlarda abonelik seçenekleri sunan ve oyun kataloğunu sürekli güncelleyen PlayStation Plus'ın 2024 Ağustos ayında kullanıcılarına sunacağı bedava oyunlar açıklandı.

PlayStation Plus kullanıcılarını ağustos ayında toplam değerleri neredeyse 5 bin TL'yi bulan 3 oyun bekliyor.

PlayStation Plus kullanıcılarını ağustos ayında toplam değerleri neredeyse 5 bin TL'yi bulan 3 oyun bekliyor.

2,500 TL'lik fiyat etiketine sahip LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, 1,400 TL değerindeki sevilen korku oyunu Five Nights at Freddy's: Security Breach ve 1,049 TL'lik Ender Lilies: Quietus of the Knights bu ay oyuncuları bekleyen yapımlar.

3 oyun da birkaç gün içerisinde PlayStation Plus kütüphanesine eklenecekler.

3 oyun da birkaç gün içerisinde PlayStation Plus kütüphanesine eklenecekler.

PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri 6 Ağustos Salı gününden itibaren sistem üzerinden oyunlara erişebilecekler.

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