PlayStation Plus Ağustos 2024 Bedava Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus Ağustos 2024 Bedava Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus'ın Ağustos 2024'te kullanıcılarına sunacağı oyunlar açıklandı. PlayStation Plus kullanıcıları bu ay toplam değerleri neredeyse 5 bin TL'yi bulan 3 şahane oyuna kavuşacaklar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PlayStation Plus kullanıcılarının bekledikleri haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PlayStation Plus kullanıcılarını ağustos ayında toplam değerleri neredeyse 5 bin TL'yi bulan 3 oyun bekliyor.
3 oyun da birkaç gün içerisinde PlayStation Plus kütüphanesine eklenecekler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın