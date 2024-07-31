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GTA 6 Hayal Kırıklığına Uğratabilir! Eski Rockstar Games Yetkilisinden Şaşırtan Açıklama

GTA 6 Hayal Kırıklığına Uğratabilir! Eski Rockstar Games Yetkilisinden Şaşırtan Açıklama

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 17:52

Tüm oyun dünyasının büyük beklentilerle yolunu gözlediği GTA 6 hakkında eski bir Rockstar Games çalışanından açıklama geldi. GTA 6'da teknolojik sıçrama umanları hayal kırıklığı bekliyor olabilir.

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Elimizde şimdilik yalnızca bir fragmanı ve bolca söylentisi olan GTA 6'dan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Elimizde şimdilik yalnızca bir fragmanı ve bolca söylentisi olan GTA 6'dan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Her bir haberi 'acaba erteleme olacak mı' diye diken üstünde takip ettiğimiz GTA 6 hala geliştirilme aşamasındayken Rockstar North'un eski teknik müdürü oyunun teknolojisiyle alakalı büyük hayalleri olanları biraz üzecek açıklamalarda bulundu.

"Bence GTA 6, GTA 5'ten çılgınca farklı olmayacak."

"Bence GTA 6, GTA 5'ten çılgınca farklı olmayacak."

Fragmanda gördüklerinden, özellikle de plaj sahnesinden etkilendiğini söyleyen Obbe Vermeij “Bence evet, yani bence GTA 6, GTA 5'ten çılgınca farklı olmayacak. Bilmiyorum belki başarmışlardır, belki de harikadır ama bence bazı insanların beklentileri biraz fazla yüksek olabilir. Çünkü o sıçramayı asla yapamazsınız. GTA 2'den GTA 3'e sıçrama büyüktü ve San Andreas'tan GTA 4'e de sıçrama çok büyüktü. Bir daha böyle bir sıçrama görebileceğimizi sanmıyorum' ifadelerini kullandı.

Eski direktör fragmanda kendisinin ağzını açık bırakan detaylara da değindi.

Eski direktör fragmanda kendisinin ağzını açık bırakan detaylara da değindi.

Teknolojik sıçrama yapmanın geçmişe göre çok daha zor oluğundan bahseden Vermeij özellikle NPC animasyonlarına bayılmış. 'Beni hayrete düşüren sahne herkesin başka bir şey yapıyor gibi göründüğü sahildeki sahneydi' diyen eski direktör 'Her karakterin kendi animasyonu var. Bence bu oldukça harika görünüyor. Ancak GTA 5'ten çok farklı olacağını sanmıyorum. Bence insanlar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Ama yine de piyasadaki en iyi oyun olacak.” ifadelerini kullandı.

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