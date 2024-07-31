GTA 6 Hayal Kırıklığına Uğratabilir! Eski Rockstar Games Yetkilisinden Şaşırtan Açıklama

Teknolojik sıçrama yapmanın geçmişe göre çok daha zor oluğundan bahseden Vermeij özellikle NPC animasyonlarına bayılmış. 'Beni hayrete düşüren sahne herkesin başka bir şey yapıyor gibi göründüğü sahildeki sahneydi' diyen eski direktör 'Her karakterin kendi animasyonu var. Bence bu oldukça harika görünüyor. Ancak GTA 5'ten çok farklı olacağını sanmıyorum. Bence insanlar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Ama yine de piyasadaki en iyi oyun olacak.” ifadelerini kullandı.