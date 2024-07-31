GTA 6 Hayal Kırıklığına Uğratabilir! Eski Rockstar Games Yetkilisinden Şaşırtan Açıklama
GTA 6 Hayal Kırıklığına Uğratabilir! Eski Rockstar Games Yetkilisinden Şaşırtan Açıklama
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Elimizde şimdilik yalnızca bir fragmanı ve bolca söylentisi olan GTA 6'dan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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"Bence GTA 6, GTA 5'ten çılgınca farklı olmayacak."
Eski direktör fragmanda kendisinin ağzını açık bırakan detaylara da değindi.
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