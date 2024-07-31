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EA Sports FC 25 Rush Modu Tanıtıldı: Minik Maçlar ve Mavi Kart!

EA Sports FC 25 Rush Modu Tanıtıldı: Minik Maçlar ve Mavi Kart!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 16:21

EA Sports FC 25'in çıkışına artık sayılı günler kalmışken EA oyuna eklenecek yeni Rush modunu ve özelliklerini de tanıttı.

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EA SPORTS FC 25 oyuna yepyeni bir soluk getirmeye aday Rush modunu tanıttı.

EA Sports FC 25 Rush modunda sarı ve kırmızı karta veda edip "mavi kart" ile tanışacağız.

EA Sports FC 25 Rush modunda sarı ve kırmızı karta veda edip "mavi kart" ile tanışacağız.

Saha içinde oyunculara gösterilen klasik sarı ve kırmızı kartların yerini bu oyun modunda oyuna bambaşka bir dinamik ekleyen mavi kart alıyor. Mavi kart gören oyuncu bir süreliğine saha kenarına gönderilirken takımının gol yemesi halinde süre bitmeden de sahaya geri dönebiliyor.

Peki EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

Peki EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkacak EA Sports FC 25 20 Eylül'de tüm oyuncularla buluşacak. Oyunun Ultimate Edition paketini alan oyuncular ise oyuna bir hafta erken erişebilecekler.

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