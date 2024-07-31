EA Sports FC 25 Rush Modu Tanıtıldı: Minik Maçlar ve Mavi Kart!
EA Sports FC 25 Rush Modu Tanıtıldı: Minik Maçlar ve Mavi Kart!
EA Sports FC 25'in çıkışına artık sayılı günler kalmışken EA oyuna eklenecek yeni Rush modunu ve özelliklerini de tanıttı.
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EA SPORTS FC 25 oyuna yepyeni bir soluk getirmeye aday Rush modunu tanıttı.
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EA Sports FC 25 Rush modunda sarı ve kırmızı karta veda edip "mavi kart" ile tanışacağız.
Peki EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?
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