EA Sports FC 25 Rush Modu Tanıtıldı: Minik Maçlar ve Mavi Kart!

Saha içinde oyunculara gösterilen klasik sarı ve kırmızı kartların yerini bu oyun modunda oyuna bambaşka bir dinamik ekleyen mavi kart alıyor. Mavi kart gören oyuncu bir süreliğine saha kenarına gönderilirken takımının gol yemesi halinde süre bitmeden de sahaya geri dönebiliyor.