Ücretsiz Futbol Oyunu UFL İkinci Açık Betaya Başlıyor: Siz de Deneyebilirsiniz
Ücretsiz Futbol Oyunu UFL İkinci Açık Betaya Başlıyor: Siz de Deneyebilirsiniz
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Yatırımcıları arasında Ronaldo'nun da olduğu UFL duyurulduğu ilk günden bu yana oyuncuların radarından düşmüyor.
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UFL'in büyük rağbet gören ilk açık beta sürecinin ardından herkese açık ikinci açık beta da çok yakında başlıyor.
Peki EA Sports FC 25'e rakip görülen UFL ne zaman çıkacak?
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