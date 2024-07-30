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Ücretsiz Futbol Oyunu UFL İkinci Açık Betaya Başlıyor: Siz de Deneyebilirsiniz

Ücretsiz Futbol Oyunu UFL İkinci Açık Betaya Başlıyor: Siz de Deneyebilirsiniz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 15:41

Oynaması tamamen ücretsiz olacak ve Unreal Engine 5 ile geliştirilen iddialı futbol oyunu UFL'in herkese açık ikinci açık beta dönemi başlıyor.

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Yatırımcıları arasında Ronaldo'nun da olduğu UFL duyurulduğu ilk günden bu yana oyuncuların radarından düşmüyor.

Yatırımcıları arasında Ronaldo'nun da olduğu UFL duyurulduğu ilk günden bu yana oyuncuların radarından düşmüyor.

Göz alıcı grafiklerinin yanında oynaması tamamen ücretsiz olarak gelen UFL'in geliştiricileri oyuncuların ne istediklerini bildiklerini ve oyunu buna göre geliştirdiklerini de her fırsatta ifade etmekten kaçınmıyorlar.

UFL'in büyük rağbet gören ilk açık beta sürecinin ardından herkese açık ikinci açık beta da çok yakında başlıyor.

UFL'in büyük rağbet gören ilk açık beta sürecinin ardından herkese açık ikinci açık beta da çok yakında başlıyor.

1,6 milyon oyuncunun katıldığı ve 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ilk açık betanın ardından UFL'in ikinci açık betası da 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Beta Xbox Series ve PlayStation 5'te deneyimlenebilecek.

Peki EA Sports FC 25'e rakip görülen UFL ne zaman çıkacak?

Peki EA Sports FC 25'e rakip görülen UFL ne zaman çıkacak?

Elimizde henüz UFL'in çıkış tarihine ilişkin net bir açıklama yok ancak oyunun bu yıl içerisinde tüm oyuncularla buluşması bekleniyor. Bunun yanında rakip görüldüğü EA Sports FC 25'in de 27 Eylül tarihinde piyasaya sürüleceğini hatırlatmış olalım.

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