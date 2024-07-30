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Fiyatı 190 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu!

Fiyatı 190 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 12:33

Arkadaşlarınızı toplayı eğlenebileceğiniz, fiyatı 190 TL'yi aşan eğlenceli parti oyunu kısa bir süre için Steam'de tamamen ücretsiz dağıtılıyor.

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Fiyatı 190 TL'yi aşan eğlenceli parti oyunu Drawful 2 Steam'de kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu.

Peki Drawful 2'ye Steam'den nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki Drawful 2'ye Steam'den nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Yapmanız gerekenler son derece basit. Steam'in arama kısmına oyunun adını yazarak sayfasına gittikten sonra sayfadaki 'Hesaba Ekle' butonuna tıklayarak oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilir, daha sonrasında ise dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyuna bedava sahip olmak için ise vaktimiz kısıtlı.

Oyuna bedava sahip olmak için ise vaktimiz kısıtlı.

Yaklaşık bir ay boyunca ücretsiz olarak kalacak oyunu 28 Ağustos tarihine kadar kütüphanenize eklemeniz gerek. Bu süre içinde oyunu hesabınıza eklerseniz tamamen sizin olacak.

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