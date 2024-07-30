Fiyatı 190 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu!
Fiyatı 190 TL'yi Aşan Eğlenceli Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu!
Arkadaşlarınızı toplayı eğlenebileceğiniz, fiyatı 190 TL'yi aşan eğlenceli parti oyunu kısa bir süre için Steam'de tamamen ücretsiz dağıtılıyor.
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Fiyatı 190 TL'yi aşan eğlenceli parti oyunu Drawful 2 Steam'de kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu.
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Peki Drawful 2'ye Steam'den nasıl ücretsiz sahip olacağız?
Oyuna bedava sahip olmak için ise vaktimiz kısıtlı.
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