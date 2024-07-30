Harry Potter Quidditch Champions'tan Oynanış Fragmanı Geldi
Harry Potter Quidditch Champions'tan Oynanış Fragmanı Geldi
Harry Potter evrenine bu kez bambaşka bir biçimde dahil olacağımız Harry Potter Quidditch Champions için oynanış fragmanı nihayet karşımızda.
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Geçtiğimiz yıl çıkan Hogwarts Legacy ile nihayet hayallerimizi süsleyen Harry Potter oyununa kavuşmuştuk ancak bir eksikle.
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İçimizdeki Quidditch yıldızını ortaya çıkartacak Harry Potter: Quidditch Champions'tan ilk oynanış fragmanı yayınlandı.
Peki Harry Potter: Quidditch Champions ne zaman çıkacak?
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