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Harry Potter Quidditch Champions'tan Oynanış Fragmanı Geldi

Harry Potter Quidditch Champions'tan Oynanış Fragmanı Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 10:58

Harry Potter evrenine bu kez bambaşka bir biçimde dahil olacağımız Harry Potter Quidditch Champions için oynanış fragmanı nihayet karşımızda.

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Geçtiğimiz yıl çıkan Hogwarts Legacy ile nihayet hayallerimizi süsleyen Harry Potter oyununa kavuşmuştuk ancak bir eksikle.

Geçtiğimiz yıl çıkan Hogwarts Legacy ile nihayet hayallerimizi süsleyen Harry Potter oyununa kavuşmuştuk ancak bir eksikle.

Oyunda Hogwarts ve çevresinin altını üstüne getirip film ve kitap serisi boyunca gördüğümüz pek çok şeyi deneyimleyebilir, süpürgelerimizle göğe yükselebilirken oyunda bu evrenin en meşhur sporu Quidditch'in yokluğu hayal kırıklığı yaratmıştı.

İçimizdeki Quidditch yıldızını ortaya çıkartacak Harry Potter: Quidditch Champions'tan ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Peki Harry Potter: Quidditch Champions ne zaman çıkacak?

Peki Harry Potter: Quidditch Champions ne zaman çıkacak?

Harry Potter: Quidditch Champions 3 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkacak. Oyunun Nintendo Switch sürümü ise yıl sonuna doğru karşımızda olacak.

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