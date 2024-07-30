Harry Potter Quidditch Champions'tan Oynanış Fragmanı Geldi

Oyunda Hogwarts ve çevresinin altını üstüne getirip film ve kitap serisi boyunca gördüğümüz pek çok şeyi deneyimleyebilir, süpürgelerimizle göğe yükselebilirken oyunda bu evrenin en meşhur sporu Quidditch'in yokluğu hayal kırıklığı yaratmıştı.