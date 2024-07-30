Steam Kule Savunma Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler ve Demolar!
Steam Kule Savunma Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler ve Demolar!
Festivalleri ve indirim dönemleriyle ceplerimizi boşaltmaya yemin eden Steam'de bu kez Kule Savunma Festivali zamanı!
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Konu Steam olunca festivallerin ardı arkası kesilmiyor.
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Şimdi ise Steam'de Kule Savunma Festivali zamanı!
Ayrıca ücretsiz profil ögeleri de festival boyunca bizleri bekliyor olacak.
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