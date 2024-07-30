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Steam Kule Savunma Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler ve Demolar!

Steam Kule Savunma Festivali Başladı: Ücretsiz Ögeler ve Demolar!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 10:37

Festivalleri ve indirim dönemleriyle ceplerimizi boşaltmaya yemin eden Steam'de bu kez Kule Savunma Festivali zamanı!

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Konu Steam olunca festivallerin ardı arkası kesilmiyor.

Konu Steam olunca festivallerin ardı arkası kesilmiyor.

İndirim dönemlerinin yanında tematik festivalleri ile oyuncuların karşısına çıkan Steam'de oyuncular festival boyunca indirimlerin yanında pek çok oyun demosunu da ücretsiz deneyebiliyorlar.

Şimdi ise Steam'de Kule Savunma Festivali zamanı!

Şimdi ise Steam'de Kule Savunma Festivali zamanı!

Oyuncuların kule savunma türünde pek çok oyunun ücretsiz demolarını deneyebileceği, geliştirici sohbetlerine katılabileceği, elbette bu türdeki oyunlarda şahane indirimleri de yakalayabileceği festival 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Ayrıca ücretsiz profil ögeleri de festival boyunca bizleri bekliyor olacak.

Ayrıca ücretsiz profil ögeleri de festival boyunca bizleri bekliyor olacak.

Steam Kule Savunma Festivali boyunca ücretsiz avatar çerçevesi, hareketli avatar ve bir hareketli çıkartmayı da envanterlerine ekleyebilecekler. Ögelerin tamamına Puan Dükkanı üzerinden erişebilirsiniz.

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