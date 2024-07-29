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Xbox 360 Mağazası Bugün Kapanıyor: Efsane Konsol Bir Nevi Ölüyor

Xbox 360 Mağazası Bugün Kapanıyor: Efsane Konsol Bir Nevi Ölüyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 16:56

Neredeyse 20 yılı deviren efsane konsol Xbox 3602ın dijital mağazası bugün itibariyle kapanıyor. Peki konsolda alınan oyunlara ne olacak?

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19 yıl önce, yani 2005 yılında oyuncularla buluşan Xbox 360 dönemin en popüler konsollarından olmayı başarmıştı.

19 yıl önce, yani 2005 yılında oyuncularla buluşan Xbox 360 dönemin en popüler konsollarından olmayı başarmıştı.

Yedinci neslin en iddialı konsollarından olan Xbox 360 dünya çapında 84 milyon ünite satmayı başarmış durumda. Konsola çıkan efsane oyunlar ise bugün dahi aklımızda.

Xbox 360 mağazası bugün itibariyle resmen kapanıyor.

Xbox 360 mağazası bugün itibariyle resmen kapanıyor.

Microsoft tarafından daha önce duyurusu yapıldığı üzere neredeyse 20 yılı devirmiş konsolun dijital mağazasına bugün veda ediyoruz. Kısacası artık Xbox 360 için online olarak oyun almak mümkün olmayacak ancak cihaz fiziksel kopyaları çalıştırmaya devam edecek.

Peki önceden satın alınmış Xbox 360 oyunlarına ne olacak?

Peki önceden satın alınmış Xbox 360 oyunlarına ne olacak?

Xbox 360'ın dijital mağazası kapansa da fiziksel kopyalar gibi önceden satın alınan dijital oyunlar da kullanılabilir durumda olacak. Kısacası satın aldığınız oyunları konsol üzerinden oynamaya devam edebileceksiniz.

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