Xbox 360 Mağazası Bugün Kapanıyor: Efsane Konsol Bir Nevi Ölüyor

Microsoft tarafından daha önce duyurusu yapıldığı üzere neredeyse 20 yılı devirmiş konsolun dijital mağazasına bugün veda ediyoruz. Kısacası artık Xbox 360 için online olarak oyun almak mümkün olmayacak ancak cihaz fiziksel kopyaları çalıştırmaya devam edecek.