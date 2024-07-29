Xbox 360 Mağazası Bugün Kapanıyor: Efsane Konsol Bir Nevi Ölüyor
Xbox 360 Mağazası Bugün Kapanıyor: Efsane Konsol Bir Nevi Ölüyor
Neredeyse 20 yılı deviren efsane konsol Xbox 3602ın dijital mağazası bugün itibariyle kapanıyor. Peki konsolda alınan oyunlara ne olacak?
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19 yıl önce, yani 2005 yılında oyuncularla buluşan Xbox 360 dönemin en popüler konsollarından olmayı başarmıştı.
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Xbox 360 mağazası bugün itibariyle resmen kapanıyor.
Peki önceden satın alınmış Xbox 360 oyunlarına ne olacak?
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