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PlayStation'un Yeni Oyunu Astro Bot İçin 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

PlayStation'un Yeni Oyunu Astro Bot İçin 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 11:30

PlayStation 5'in çıkışında bizlere merhaba diyen Astro Bot, şimdilerde yeni oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Platform oyunu olacak.

Platform oyunu olacak.

Eski dönem eğlenceli ve kafa yormayan platform oyunları kafasında olacak yeni Astro Bot oyunu, şu an PlayStation 5 için geliştiriliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında duyurusu yapılmıştı ve sevenleri heyecanla bekliyor diyebiliriz.

Oyun içerisinde referanslar da yer alacak.

ChinaJoy 2024'ten oynanış videosu.

ChinaJoy 2024'ten oynanış videosu.

ChinaJoy 2024 etkinliğine katılan kullanıcılar ve ziyaretçiler, oyunun bir kısmını deneyimleme şansına sahip olmuş durumda. genel yorumlar ise oldukça eğlenceli ve dost canlısı bir oyun olduğuna işaret ediyor.

Renkli görselliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

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