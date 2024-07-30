PlayStation'un Yeni Oyunu Astro Bot İçin 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı
PlayStation'un Yeni Oyunu Astro Bot İçin 8 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı
PlayStation 5'in çıkışında bizlere merhaba diyen Astro Bot, şimdilerde yeni oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Platform oyunu olacak.
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Oyun içerisinde referanslar da yer alacak.
ChinaJoy 2024'ten oynanış videosu.
Renkli görselliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
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