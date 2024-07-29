EA Sports FC 25'ten Türkçe Detaylı Oynanış Videosu Geldi
EA Sports FC 25'ten Türkçe Detaylı Oynanış Videosu Geldi
Çıkışına sayılı günler kalan EA Sports FC 25'ten oyunun vadettiklerini ortaya koyan Türkçe oynanış videosu yayınlandı.
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Oyuncular tarafından merakla beklenen EA Sports FC 25 bu yıl ülkemizdeki hayranları mutlu edeceğe benziyor.
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Oynanış videosu oyunun vadettiklerini ve gelişimini gözler önüne seriyor.
Peki EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?
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