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EA Sports FC 25'ten Türkçe Detaylı Oynanış Videosu Geldi

EA Sports FC 25'ten Türkçe Detaylı Oynanış Videosu Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 10:40

Çıkışına sayılı günler kalan EA Sports FC 25'ten oyunun vadettiklerini ortaya koyan Türkçe oynanış videosu yayınlandı.

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Oyuncular tarafından merakla beklenen EA Sports FC 25 bu yıl ülkemizdeki hayranları mutlu edeceğe benziyor.

Oyuncular tarafından merakla beklenen EA Sports FC 25 bu yıl ülkemizdeki hayranları mutlu edeceğe benziyor.

Resmi duyurusunun ardından ülkemizin başarılı futbol kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile işbirliğini de açıklayan EA Sports FC 25'ten 4 buçuk dakika uzunluğunda tamamen Türkçe bir oynanış videosu da geldi.

Oynanış videosu oyunun vadettiklerini ve gelişimini gözler önüne seriyor.

Peki EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

Peki EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

27 Eylül tarihinde oyuncularla buluşacak EA Sports FC 25 Xbox Series, PlayStation 5 ve PC için çıkacak. Oyunun Ultimate Edition paketini alan oyuncular ise oyuna daha erken erişebilecekler.

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