Overwatch 2 Eskiye Dönüyor: Overwatch'ın 6v6 Maçları Geri Gelebilir
Overwatch 2 Eskiye Dönüyor: Overwatch'ın 6v6 Maçları Geri Gelebilir
Blizzard'ın oynaması tamamen ücretsiz takım bazlı rekabetçi FPS oyunu Overwatch 2 ilk oyunu özleyen oyuncuları sevindirecek bir değişikliği gündemine aldı.
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2016'da yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül toplayan Overwatch'ın ardından gelen Overwatch 2 pek de olumlu eleştirilerle karşılanmamıştı.
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5v5 takım bazlı oynanışa sahip Overwatch 2, ilk oyunun 6v6 oynanışına geri dönebilir.
Overwatch 2 yeni güncellemeler ve modlarla da desteklenmeye devam edecek.
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