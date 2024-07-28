Overwatch 2 Eskiye Dönüyor: Overwatch'ın 6v6 Maçları Geri Gelebilir

Ücretli olan ilk oyunun ardından 2022 yılında karşımıza oynaması tamamen ücretsiz olarak çıkan Overwatch 2 geliştirme aşamasında karşılaştığı zorluklar, Blizzard'ı zora sokan taciz davaları ve oyuncuların eleştirileri sebebiyle büyük bir açmaza girmişti. Overwatch'ın veteran oyuncuları ise hem tutulmayan sözler, hem de oyunun değişen yapısından hayli şikayetçi.