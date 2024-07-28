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Overwatch 2 Eskiye Dönüyor: Overwatch'ın 6v6 Maçları Geri Gelebilir

Overwatch 2 Eskiye Dönüyor: Overwatch'ın 6v6 Maçları Geri Gelebilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 15:51

Blizzard'ın oynaması tamamen ücretsiz takım bazlı rekabetçi FPS oyunu Overwatch 2 ilk oyunu özleyen oyuncuları sevindirecek bir değişikliği gündemine aldı.

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2016'da yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül toplayan Overwatch'ın ardından gelen Overwatch 2 pek de olumlu eleştirilerle karşılanmamıştı.

2016'da yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül toplayan Overwatch'ın ardından gelen Overwatch 2 pek de olumlu eleştirilerle karşılanmamıştı.

Ücretli olan ilk oyunun ardından 2022 yılında karşımıza oynaması tamamen ücretsiz olarak çıkan Overwatch 2 geliştirme aşamasında karşılaştığı zorluklar, Blizzard'ı zora sokan taciz davaları ve oyuncuların eleştirileri sebebiyle büyük bir açmaza girmişti. Overwatch'ın veteran oyuncuları ise hem tutulmayan sözler, hem de oyunun değişen yapısından hayli şikayetçi.

5v5 takım bazlı oynanışa sahip Overwatch 2, ilk oyunun 6v6 oynanışına geri dönebilir.

5v5 takım bazlı oynanışa sahip Overwatch 2, ilk oyunun 6v6 oynanışına geri dönebilir.

Koltuğu Jeff Kaplan'dan devralan Overwatch 2'nin yönetmeni Aaron Keller tarafından yapılan açıklamaya göre 6v6 oynanış formülü masadaki ihtimaller arasında. Oyunculardan gelen istekleri dikkate aldıklarını söyleyen Keller Overwatch 2'de 6v6 oynanış için gerekli analizleri yaptıklarını ve durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

Overwatch 2 yeni güncellemeler ve modlarla da desteklenmeye devam edecek.

Overwatch 2 yeni güncellemeler ve modlarla da desteklenmeye devam edecek.

6v6 oyun moduyla ilgili değerlendirmelerin yanı sıra oyuna eklenecek yeni oyun modları üzerinde de çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Transformers ile işbirliğine giden Overwatch 2'de şimdilerde ise Olimpiyat temalı oyun modları oyuncuların deneyimlemesine açık vaziyette.

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