Steam Fiyatı 490 TL'yi Aşan Aksiyon Dolu Oyun Epic Games Store'da Bedava
Steam Fiyatı 490 TL'yi Aşan Aksiyon Dolu Oyun Epic Games Store'da Bedava
Epic Games Store'da bu hafta Steam'de 15 dolar, yani yaklaşık 494 TL'ye satılan dieselpunk temalı aksiyon oyunu tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu.
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Epic Games Store'da haftanıun bedava oyunu Steam'de 490 TL'yi aşan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oldu.
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Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
Oyuna bedava sahip olmak için ise vaktimiz kısıtlı.
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