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Steam Fiyatı 490 TL'yi Aşan Aksiyon Dolu Oyun Epic Games Store'da Bedava

Steam Fiyatı 490 TL'yi Aşan Aksiyon Dolu Oyun Epic Games Store'da Bedava

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 13:53

Epic Games Store'da bu hafta Steam'de 15 dolar, yani yaklaşık 494 TL'ye satılan dieselpunk temalı aksiyon oyunu tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu.

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Epic Games Store'da haftanıun bedava oyunu Steam'de 490 TL'yi aşan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oldu.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Epic Games Store'a giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmında yer alan oyunumuzu bulup tıklayarak oyunun sayfasına gidin. Ardından 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Oyuna bedava sahip olmak için ise vaktimiz kısıtlı.

Oyuna bedava sahip olmak için ise vaktimiz kısıtlı.

25 Temmuz Perşembe günü itibariyle ücretsiz olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 1 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kalacak. Kısacası elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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