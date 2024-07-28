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Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 240 TL'yi Bulan Oyun Bedava Oluyor

Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 240 TL'yi Bulan Oyun Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 10:23

Epic Games Store bu hafta da karşımıza eğlenceli bir oyunla çıkmaya hazırlanıyor. Steam fiyatı 240 TL'yi bulan oyun Epic Games Store'da bedava oluyor!

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Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 240 TL'yş bulan LumbearJack.

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

LumbearJack'i kütüphanelerimize ücretsiz eklemek için her hafta olduğu gibi yine perşembe gününü bekleyeceğiz. Oyunumuz 1 Ağustos Perşembe günü itibariyle ücretsiz olacak.

LumbearJack'i beklerken bu haftanın ücretsiz oyununu da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

LumbearJack'i beklerken bu haftanın ücretsiz oyununu da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

1 Ağustos itibariyle ücretsiz olacak oyunumuz için beklerken hala kütüphanenize eklemediyseniz Steam değeri 495 TL'yi bulan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'a da hala bedava sahip olabileceğinizi hatırlatalım.

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