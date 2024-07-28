Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 240 TL'yi Bulan Oyun Bedava Oluyor
Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 240 TL'yi Bulan Oyun Bedava Oluyor
Epic Games Store bu hafta da karşımıza eğlenceli bir oyunla çıkmaya hazırlanıyor. Steam fiyatı 240 TL'yi bulan oyun Epic Games Store'da bedava oluyor!
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Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 240 TL'yş bulan LumbearJack.
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Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?
LumbearJack'i beklerken bu haftanın ücretsiz oyununu da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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