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Apex Legends'ın Yeni Battle Pass Sistemi Rafa Kaldırıldı: Oyuncuların Eleştirileri Dikkate Alındı

Apex Legends'ın Yeni Battle Pass Sistemi Rafa Kaldırıldı: Oyuncuların Eleştirileri Dikkate Alındı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 11:01

Geçtiğimiz haftalarda Electronic Arts tarafından açıklanan yeni Apex Legends Battle Pass sistemi oyuncuların tepkisini çekmişti. Haliyle ortaya çıkan eleştiriler sonucunda da geri adım atılmış oldu.

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Yeni sistem tepkilere neden olmuştu.

Yeni sistem tepkilere neden olmuştu.

Apex Legends'ın 22. Sezonu ile birlikte gelecek olan yeni Battle Pass sistemi tamamen rafa kaldırıldı. Bunun nedeni ise oyuncuların Steam incelemelerini olumsuz yoruma tutmasından kaynaklanıyor.

Bu sistemde iki Battle Pass olacaktı.

Bu sistemde iki Battle Pass olacaktı.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte bu Battle Pass'ler oyunculara 10 Dolar'dan satışa sunulacaktı. Aynı zamanda Premium olan Battle Pass'leri oyunun para birimi olan Apex Coins ile almaları yasaklanacaktı. Haliyle bu durum oyuncuların büyük tepkisini çekti.

Electronic Arts "sizi dinledik" diyerek geri adım attı.

Electronic Arts "sizi dinledik" diyerek geri adım attı.

Yeni sezon ile birlikte gelecek olan Premium Battle Pass'leri yine Apex Coin'ler ile almak mümkün olacak. Yani eskiden neyse, şimdi de aynı şekilde devam edecek. Electronic Arts 'siz konuştunuz bizler ise dinledik' şeklinde bir açıklama yaparak bunu oyunculara duyurdu.

Peki yeni sezon ne zaman geliyor?

Peki yeni sezon ne zaman geliyor?

Apex Legends'ın yeni sezonu olacak 22. Sezon, 6 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak. Yeni Battle Pass oyuna eklenecek ve oyuncular maceraya kaldığı yerden devam edebilecekler. Ayrıca bu sezon ile birlikte oyuna bazı yeniliklerin de gelmesi bekleniyor.

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