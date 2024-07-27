Apex Legends'ın Yeni Battle Pass Sistemi Rafa Kaldırıldı: Oyuncuların Eleştirileri Dikkate Alındı
Apex Legends'ın Yeni Battle Pass Sistemi Rafa Kaldırıldı: Oyuncuların Eleştirileri Dikkate Alındı
Geçtiğimiz haftalarda Electronic Arts tarafından açıklanan yeni Apex Legends Battle Pass sistemi oyuncuların tepkisini çekmişti. Haliyle ortaya çıkan eleştiriler sonucunda da geri adım atılmış oldu.
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Yeni sistem tepkilere neden olmuştu.
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Bu sistemde iki Battle Pass olacaktı.
Electronic Arts "sizi dinledik" diyerek geri adım attı.
Peki yeni sezon ne zaman geliyor?
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