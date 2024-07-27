Apex Legends'ın Yeni Battle Pass Sistemi Rafa Kaldırıldı: Oyuncuların Eleştirileri Dikkate Alındı

Yeni sezon ile birlikte gelecek olan Premium Battle Pass'leri yine Apex Coin'ler ile almak mümkün olacak. Yani eskiden neyse, şimdi de aynı şekilde devam edecek. Electronic Arts 'siz konuştunuz bizler ise dinledik' şeklinde bir açıklama yaparak bunu oyunculara duyurdu.