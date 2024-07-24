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Oynaması Ücretsiz The Sims 4'e Yepyeni Özellikler Ekleyen Güncelleme Yayınlandı

Oynaması Ücretsiz The Sims 4'e Yepyeni Özellikler Ekleyen Güncelleme Yayınlandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 12:34

Temel sürümü oynaması tamamen ücretsiz olan The Sims 4'e yeni gelen güncelleme oyunun birkaç kritik noktasına eğiliyor ve oyunculara daha geniş seçenekler vadediyor. Buna daha özel WooHoo'lar da dahil. 😉

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The Sims 4'te artık daha özel havuzlar inşa etmek mümkün olacak.

The Sims 4'te artık daha özel havuzlar inşa etmek mümkün olacak.

Build&buy modunda yapılan ufak ama etkili güncelleme ile birlikte oyuncular artık havuzlarını sıkıcı yapılarından kurtarabilecekler. Serinin bir önceki halkasında da bulunan kavisli havuzlar bu güncelleme ile birlikte the Sims 4'e de nihayet eklendi.

WooHoo için daha fazla seçenek de güncellemenin getirdikleri arasında.

Çeşitli modları oyunu indirmeden önce dahi bilgisayarında tutan oyuncular, ne yaptığınızı görüyoruz. 🧐 WooHoo'ların daha 'özel' olmasını isteyen geliştiriciler son güncelleme ile birlikte  WooHoo tercihlerinizi belirleyebileceğiniz “Romantic Boundaries” sistemi ve daha fazla oyun özelliğiyle bu konuya da el atıyorlar. Kısacası artık daha 'kişisel' romantizm mümkün.

Yeni "Create a Sim" seçenekleri de güncellemeyle birlikte oyuna eklenenler arasında.

Yeni "Create a Sim" seçenekleri de güncellemeyle birlikte oyuna eklenenler arasında.

Yalnızca karakter yaratma ekranında dahi bazen saatler harcadığımız düşünülürse bu güncelleme oyuncuları hayli mutlu edecek. Dark & Lovely işbirliğiyle oyuna eklenen yeni saç modelleri ve özelleştirme seçenekleri de oyuncuları bekliyor.

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