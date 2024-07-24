Oynaması Ücretsiz The Sims 4'e Yepyeni Özellikler Ekleyen Güncelleme Yayınlandı
Oynaması Ücretsiz The Sims 4'e Yepyeni Özellikler Ekleyen Güncelleme Yayınlandı
Temel sürümü oynaması tamamen ücretsiz olan The Sims 4'e yeni gelen güncelleme oyunun birkaç kritik noktasına eğiliyor ve oyunculara daha geniş seçenekler vadediyor. Buna daha özel WooHoo'lar da dahil. 😉
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The Sims 4'te artık daha özel havuzlar inşa etmek mümkün olacak.
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WooHoo için daha fazla seçenek de güncellemenin getirdikleri arasında.
Yeni "Create a Sim" seçenekleri de güncellemeyle birlikte oyuna eklenenler arasında.
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