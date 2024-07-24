Oynaması Ücretsiz The Sims 4'e Yepyeni Özellikler Ekleyen Güncelleme Yayınlandı

Çeşitli modları oyunu indirmeden önce dahi bilgisayarında tutan oyuncular, ne yaptığınızı görüyoruz. 🧐 WooHoo'ların daha 'özel' olmasını isteyen geliştiriciler son güncelleme ile birlikte WooHoo tercihlerinizi belirleyebileceğiniz “Romantic Boundaries” sistemi ve daha fazla oyun özelliğiyle bu konuya da el atıyorlar. Kısacası artık daha 'kişisel' romantizm mümkün.