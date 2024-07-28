Steam Ücretsiz Demoları Öne Çıkartıyor: Daha Kolay Erişebileceğiz
Steam Ücretsiz Demoları Öne Çıkartıyor: Daha Kolay Erişebileceğiz
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Steam'de oyunculara sunulan ücretsiz demolar sayesinde pek çok oyunu deneyimleme fırsatı buluyoruz.
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Steam platformdaki ücretsiz demolarda oyuncuların hayli işine yarayacak bir dizi değişikliğe gidiyor.
Ücretsiz demolar artık istek listesine de eklenebilecekler.
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