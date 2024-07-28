Steam Ücretsiz Demoları Öne Çıkartıyor: Daha Kolay Erişebileceğiz

Yeni güncelleme ile birlikte demolar ayrı bir oyun statüsü kazanıyor desek yanlış olmaz. Artık demoları Steam'de kendi ayrı sayfalarına sahip olacaklar. Böylece demolara erişim de artacak. Bunun yanında demolar artık Steam kütüphanelerinde ayrı bir oyun gibi muamele görecek. Böylece demoları kurmak da kaldırmak da kolaylaşacak. Ayrıca artık demolara yorum da yapabileceğiz.