Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Ücretsiz Demoları Öne Çıkartıyor: Daha Kolay Erişebileceğiz

Steam Ücretsiz Demoları Öne Çıkartıyor: Daha Kolay Erişebileceğiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 12:48

Steam ücretsiz demolar konusunda oyuncuların hayli işine yarayacak bir dizi değişikliğe gidiyor. Artık ücretsiz demolara erişmek daha kolay olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Steam'de oyunculara sunulan ücretsiz demolar sayesinde pek çok oyunu deneyimleme fırsatı buluyoruz.

Steam'de oyunculara sunulan ücretsiz demolar sayesinde pek çok oyunu deneyimleme fırsatı buluyoruz.

Geliştiricilerin Steam'de oyunculara sundukları ücretsiz demolar sayesinde henüz çıkmamış oyunları erkenden deneyebilmenin yanında merakımızı cezbeden yapımlara da kısa bakışlar atabiliyoruz.

Steam platformdaki ücretsiz demolarda oyuncuların hayli işine yarayacak bir dizi değişikliğe gidiyor.

Steam platformdaki ücretsiz demolarda oyuncuların hayli işine yarayacak bir dizi değişikliğe gidiyor.

Yeni güncelleme ile birlikte demolar ayrı bir oyun statüsü kazanıyor desek yanlış olmaz. Artık demoları Steam'de kendi ayrı sayfalarına sahip olacaklar. Böylece demolara erişim de artacak. Bunun yanında demolar artık Steam kütüphanelerinde ayrı bir oyun gibi muamele görecek. Böylece demoları kurmak da kaldırmak da kolaylaşacak. Ayrıca artık demolara yorum da yapabileceğiz.

Ücretsiz demolar artık istek listesine de eklenebilecekler.

Ücretsiz demolar artık istek listesine de eklenebilecekler.

Bu da demek oluyor ki denemek istediğiniz bir oyunun demosu çıktığında bir bildirimle haberdar edileceksiniz. Özellikle yeni demoların oyuncularla paylaşıldığı Next Fest dönemlerinde bu yeni özellikler oyuncuların hayli işine yarayacak diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın