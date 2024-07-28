Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series Konsollarında Açık Betası Başladı

Bir süredir kapalı beta testleri devam eden konsol sürümü için nihayet açık beta da oyunculara açılmış vaziyette. Şimdilik yalnızca ABD, Kanada, Avrupa, Japonya ve Brezilya'da erişilebilir olan açık beta sürecinin ilerleyen günlerde diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.