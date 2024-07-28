Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series Konsollarında Açık Betası Başladı
Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series Konsollarında Açık Betası Başladı
Riot Games'in popüler oyunu Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar için açık beta süreci nihayet başladı.
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2020 yılında PC için çıkan Valorant'ın konsollar için de yolda olduğunu uzunca bir süredir biliyorduk.
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Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar için açık beta süreci nihayet başladı.
PC'deki hesabınızı konsolunuzda da kullanabileceksiniz.
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