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Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series Konsollarında Açık Betası Başladı

Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series Konsollarında Açık Betası Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 12:19

Riot Games'in popüler oyunu Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar için açık beta süreci nihayet başladı.

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2020 yılında PC için çıkan Valorant'ın konsollar için de yolda olduğunu uzunca bir süredir biliyorduk.

2020 yılında PC için çıkan Valorant'ın konsollar için de yolda olduğunu uzunca bir süredir biliyorduk.

Riot Games'in kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşan 5v5 rekabetçi FPS oyunu Valorant'ın konsollar için de geliştirildiği bir sızıntı sonucu ortaya çıktıktan sonra resmi açıklama da gelmiş, konsol kullanıcıları de bekleyişe başlamıştı.

Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar için açık beta süreci nihayet başladı.

Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar için açık beta süreci nihayet başladı.

Bir süredir kapalı beta testleri devam eden konsol sürümü için nihayet açık beta da oyunculara açılmış vaziyette. Şimdilik yalnızca ABD, Kanada, Avrupa, Japonya ve Brezilya'da erişilebilir olan açık beta sürecinin ilerleyen günlerde diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

PC'deki hesabınızı konsolunuzda da kullanabileceksiniz.

PC'deki hesabınızı konsolunuzda da kullanabileceksiniz.

Kısacası PC hesabınızın tüm ilerlemesi ve kozmetikleri aynen konsoldaki oyununuza da aktarılacak. Bunun haricinde Valorant'ın konsollarda çapraz platform desteği bulunmadığını da hatırlatalım. Kısacası konsol oyuncuları PC oyuncuları ile eşleşmeden farklı bir oyuncu havuzunda bulunacaklar.

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