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Herkesi Güldüren Palyaçodan Toksik Sevgiliye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Herkesi Güldüren Palyaçodan Toksik Sevgiliye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 11:07

Oyuncular bu hafta da cinnetin eşiklerinde gezseler de vazgeçemedikleri oyunlar hakkında isyanlarını mizahla dile getirerek Steam yorumlarını şenlendirdiler.

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Emin olmak için yine de bi' 120 saat gömmüş kral.

Emin olmak için yine de bi' 120 saat gömmüş kral.

Oyun: Dead by Daylight

Ne yani, yoksa sizin köyde yaratıklarla dolu bir mağara, Fin hamamı veya ormandaki kulesinde yaşayan bir büyücü yok mu?

Ne yani, yoksa sizin köyde yaratıklarla dolu bir mağara, Fin hamamı veya ormandaki kulesinde yaşayan bir büyücü yok mu?

Oyun: Stardew Valley

İnanır mısınız sinyal bile veriyorlar.

İnanır mısınız sinyal bile veriyorlar.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Kafama dev bassa en küçük sorunum bu olurdu.

Kafama dev bassa en küçük sorunum bu olurdu.

Oyun: Valheim

Hastaneye gizlice PC de sokmuş olabilir yoksa o oyun süresinin başka açıklaması yok.

Hastaneye gizlice PC de sokmuş olabilir yoksa o oyun süresinin başka açıklaması yok.

Oyun: Rainbow Six: Siege

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Anlayana...

Anlayana...

Oyun: Baldur's Gate 3

Ben bu filmi kolektif hafızamızdan sildik zannediyordum?

Ben bu filmi kolektif hafızamızdan sildik zannediyordum?

Oyun: Hitman: Absolution

Konu Cyberpunk 2077 olunca bazı şeyler asla şaşırtmıyor.

Konu Cyberpunk 2077 olunca bazı şeyler asla şaşırtmıyor.

Oyun: Cyberpunk 2077

4 dönem alttan aldığım dersi tekrar seçince gelen yüzsüzlük.

4 dönem alttan aldığım dersi tekrar seçince gelen yüzsüzlük.

Oyun: Warframe

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