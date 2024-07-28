Herkesi Güldüren Palyaçodan Toksik Sevgiliye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Herkesi Güldüren Palyaçodan Toksik Sevgiliye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da cinnetin eşiklerinde gezseler de vazgeçemedikleri oyunlar hakkında isyanlarını mizahla dile getirerek Steam yorumlarını şenlendirdiler.
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Emin olmak için yine de bi' 120 saat gömmüş kral.
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Ne yani, yoksa sizin köyde yaratıklarla dolu bir mağara, Fin hamamı veya ormandaki kulesinde yaşayan bir büyücü yok mu?
İnanır mısınız sinyal bile veriyorlar.
Kafama dev bassa en küçük sorunum bu olurdu.
Hastaneye gizlice PC de sokmuş olabilir yoksa o oyun süresinin başka açıklaması yok.
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Anlayana...
Ben bu filmi kolektif hafızamızdan sildik zannediyordum?
Konu Cyberpunk 2077 olunca bazı şeyler asla şaşırtmıyor.
4 dönem alttan aldığım dersi tekrar seçince gelen yüzsüzlük.
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