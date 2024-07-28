Riot Games'in Ücretsiz Dövüş Oyunu 2XKO'dan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı
Riot Games'in Ücretsiz Dövüş Oyunu 2XKO'dan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı
Riot Games'in oyuncularla buluşturmaya hazırlandığı ücretsiz dövüş oyunu 2XKO'dan 10 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu geldi.
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Valorant ve League of Legends'la oyun dünyasını sallayan Riot Games bir süredir 2XKO adlı dövüş oyunu üzerinde çalışıyor.
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2XKO'dan pek çok detayı ortaya koyan 10 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu yayınlandı.
Peki oynaması ücretsiz olacak 2XKO ne zaman çıkacak?
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