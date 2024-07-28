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Riot Games'in Ücretsiz Dövüş Oyunu 2XKO'dan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

Riot Games'in Ücretsiz Dövüş Oyunu 2XKO'dan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 15:13

Riot Games'in oyuncularla buluşturmaya hazırlandığı ücretsiz dövüş oyunu 2XKO'dan 10 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu geldi.

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Valorant ve League of Legends'la oyun dünyasını sallayan Riot Games bir süredir 2XKO adlı dövüş oyunu üzerinde çalışıyor.

Valorant ve League of Legends'la oyun dünyasını sallayan Riot Games bir süredir 2XKO adlı dövüş oyunu üzerinde çalışıyor.

Bir süre Project L olarak anılan, daha sonrasında ise resmi adının 2XKO olacağı açıklanan dövüş oyunu diğer Riot oyunları gibi tamamen ücretsiz olacak ve League of Legends evreninden sevdiğimiz karakterlerle kapışma imkanı sunacak.

2XKO'dan pek çok detayı ortaya koyan 10 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu yayınlandı.

Peki oynaması ücretsiz olacak 2XKO ne zaman çıkacak?

Peki oynaması ücretsiz olacak 2XKO ne zaman çıkacak?

2019'da ilk kez duyurulan ve şimdilik yalnızca sınırlı sayıda oyuncunun deneyimleyebildiği 2XKO herhangi bir erteleme haberi almazsak 2025 yılı içerisinde PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkacak.

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