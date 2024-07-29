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The Sims 4 Lovestruck Genişleme Paketi Yayınlandı: Sim'ler İçin Date Zamanı!

The Sims 4 Lovestruck Genişleme Paketi Yayınlandı: Sim'ler İçin Date Zamanı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 11:09

The Sims 4'e heyecanlı date'leri ve bir arkadaş bulma uygulamasını ekleyen Lovestruck genişleme paketi yayınlandı. Peki neler vadediyor?

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The Sims serisinin oyunlara yepyeni özellikler kazandıran ek paketleri serinin alamet-i farikaları.

The Sims serisinin oyunlara yepyeni özellikler kazandıran ek paketleri serinin alamet-i farikaları.

Serinin ilk oyunundan bu yana çok farklı temalarda ek paketler karşımıza çıkarken bunlar hem oyuna yeni içerikler ekliyor, hem de elbette oyunun raf ömrünü uzatıp EA'nin de ceplerini dolduruyor.

Sim'lerin aşk hayatları üzerinde daha heyecanlı eylermlerde bulunabileceğimiz Lovestruck genişleme paketi yayınlandı.

Sim'lerin aşk hayatları üzerinde daha heyecanlı eylermlerde bulunabileceğimiz Lovestruck genişleme paketi yayınlandı.

Lovestruck paketiyle birlikte oyuna bir flört uygulaması da ekleniyor. Sim'lerimiz artık bu uygulamada profil oluşturarak şehrin diğer gözde bekarları ile heyecan verici date'lere çıkabilecekler.

Üstelik karakterlerimizin flörtleri ve date'leri üzerinde de daha fazla kontrol sahibi olacağız.

Üstelik karakterlerimizin flörtleri ve date'leri üzerinde de daha fazla kontrol sahibi olacağız.

Yani havada tam aşk kokusu var! Cupid's Corner adlı uygulamada eşleştikten sonra date'e çıkan Sim'lerimizin bu randevularda nasıl bir tavır ve kişiliğe bürüneceği de tamamen kontrolümüzde olacak. Ek paketle birlikte Sim'lerimiz artık 'romantizm danışmanı' rolüne de soyunabiliyorlar!

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