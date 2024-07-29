The Sims 4 Lovestruck Genişleme Paketi Yayınlandı: Sim'ler İçin Date Zamanı!
The Sims 4 Lovestruck Genişleme Paketi Yayınlandı: Sim'ler İçin Date Zamanı!
The Sims 4'e heyecanlı date'leri ve bir arkadaş bulma uygulamasını ekleyen Lovestruck genişleme paketi yayınlandı. Peki neler vadediyor?
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The Sims serisinin oyunlara yepyeni özellikler kazandıran ek paketleri serinin alamet-i farikaları.
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Sim'lerin aşk hayatları üzerinde daha heyecanlı eylermlerde bulunabileceğimiz Lovestruck genişleme paketi yayınlandı.
Üstelik karakterlerimizin flörtleri ve date'leri üzerinde de daha fazla kontrol sahibi olacağız.
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