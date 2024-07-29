The Sims 4 Lovestruck Genişleme Paketi Yayınlandı: Sim'ler İçin Date Zamanı!

Yani havada tam aşk kokusu var! Cupid's Corner adlı uygulamada eşleştikten sonra date'e çıkan Sim'lerimizin bu randevularda nasıl bir tavır ve kişiliğe bürüneceği de tamamen kontrolümüzde olacak. Ek paketle birlikte Sim'lerimiz artık 'romantizm danışmanı' rolüne de soyunabiliyorlar!