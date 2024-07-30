Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Çileden Çıkmaya Bayıldık!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Çileden Çıkmaya Bayıldık!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 11:54

Ülkemizdeki oyuncuların geçtiğimiz haftanın en popüler oyunlarını Steam'in haftalık verileri ortaya koyuyor. Bakalım geçen hafta ülkemizdeki oyuncuların tercihler hangi oyunlardan yana olmuş?

Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İçimizdeki kamyoncu bu hafta da boş durmadı.

1. İçimizdeki kamyoncu bu hafta da boş durmadı.

Steam Yaz İndirimleri'nde fiyatı 1 dolara düşen Euro Truck Simulator 2 bu hafta tam on sıra birden yükselmeyi başardı. Fahri milli terapimiz Euro Truck Simulator 2 bu yükselişle birlikte oynaması ücretsiz oyunların dahil edilmediği listemizin birinci sırasında.

2. Arkadaşlarımızın zeka seviyesinden şüphe ettiren Chained Together da yükselişte.

2. Arkadaşlarımızın zeka seviyesinden şüphe ettiren Chained Together da yükselişte.

2,99 dolarlık cüzi fiyatına karşılık oyunculara müthiş bir eğlence ama takımınızın yetenek seviyesine göre azap da vadeden Chained Together %10'luk indirimle 2,69 dolara satılıyor. Arkadaşlarınızla birbirinize zincirli şekilde tamamlamanız gereken oyun çıktığı günden beri popülerliğini koruyor.

3. Ön sipariş aşamasındaki EA Sports FC 25 şimdiden listenin üst sıralarında.

3. Ön sipariş aşamasındaki EA Sports FC 25 şimdiden listenin üst sıralarında.

İçimizdeki futbol aşkı malumunuz... Bu yıl ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'la resmi işbirliğine giden EA Sports FC 25'in 70 dolardan ön siparişe açılan standart sürümü listede üçüncülüğü kapmayı başarıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Elden Ring

  • Red Dead Redemption 2

  • GTA 5

  • Call of Duty

  • Stardew Valley

  • Elden Ring: Shadow of Erdtree

  • Black Desert

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın