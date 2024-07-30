Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Çileden Çıkmaya Bayıldık!

2,99 dolarlık cüzi fiyatına karşılık oyunculara müthiş bir eğlence ama takımınızın yetenek seviyesine göre azap da vadeden Chained Together %10'luk indirimle 2,69 dolara satılıyor. Arkadaşlarınızla birbirinize zincirli şekilde tamamlamanız gereken oyun çıktığı günden beri popülerliğini koruyor.