Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Çileden Çıkmaya Bayıldık!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Çileden Çıkmaya Bayıldık!
Ülkemizdeki oyuncuların geçtiğimiz haftanın en popüler oyunlarını Steam'in haftalık verileri ortaya koyuyor. Bakalım geçen hafta ülkemizdeki oyuncuların tercihler hangi oyunlardan yana olmuş?
Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.
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1. İçimizdeki kamyoncu bu hafta da boş durmadı.
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2. Arkadaşlarımızın zeka seviyesinden şüphe ettiren Chained Together da yükselişte.
3. Ön sipariş aşamasındaki EA Sports FC 25 şimdiden listenin üst sıralarında.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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