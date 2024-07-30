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Steam Kule Savunma Festivali'nde 5 Dolar Altına Alabileceğiniz Oyun Önerileri

Steam Kule Savunma Festivali'nde 5 Dolar Altına Alabileceğiniz Oyun Önerileri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 14:01

Steam'de yine ve yeniden festival zamanı geldi çattı! Biz de Steam Kule Savunma Festivali'nde 5 dolar ve altına alabileceğiniz en iyi kule savunma oyunlarını listeledik.

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1. Orcs Must Die 3 - 2,99 Dolar

2. Dome Keeper - 3,71 Dolar

3. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - 2,99 Dolar

4. Castle Of Alchemists - 2 Dolar

5. Ratropolis - 4,64 Dolar

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Thronefall 5,79 Dolar %15 4,92 Dolar

  • Kingdom Two Crowns 10,49 Dolar %75 2,62 Dolar

  • Dungeon Defenders 7,99 Dolar

  • Kingdom Eighties 6,59 Dolar %40 3,95 Dolar

  • Jars 6,59 Dolar %90 0,65 Dolar

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