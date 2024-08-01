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Söylentiler Doğru Çıktı: Mafia Definitive Edition Game Pass Yolcusu!

Söylentiler Doğru Çıktı: Mafia Definitive Edition Game Pass Yolcusu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 14:19

Bir süredir söylentileri ile heyecanlandığımız haberler doğru çıktı! Mafia Definitive Edition Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor.

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Sevilen seri Mafia'nın ilk oyununun yeniden yapımı olan Mafia: Definitive Edition'ın Game Pass yolcusu olacağı resmi duyuru öncesinde sızdırılmıştı.

Sevilen seri Mafia'nın ilk oyununun yeniden yapımı olan Mafia: Definitive Edition'ın Game Pass yolcusu olacağı resmi duyuru öncesinde sızdırılmıştı.

İlk olarak ResetEra forumunda ortaya atılan bir sızıntıyla haberdar olduğumuz haber daha sonrasında farklı kaynaklarca da doğrulanmıştı. Nihayetinde oyunun durumuyla ilgili elimizde resmi bir açıklama da var.

Mafia: Definitive Edition Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor!

Mafia: Definitive Edition Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor!

Xbox Game Pass'in resmi hesabından yapılan paylaşımla duyurulan haber oyunculara müjdeyi verdi. 2020 yılında çıkan ve olumlu yorumlarla karşılanan Mafia: Definitive Edition ağustos ayında Game Pass'e ekleniyor.

Peki Mafia: Definitive Edition ne zaman Game Pass'e eklenecek?

Peki Mafia: Definitive Edition ne zaman Game Pass'e eklenecek?

Bulut, PC ve konsol Game Pass abonelerinin tümünün erişebilecekleri Mafia: Definitive Edition 13 Ağustos itibariyle sistem kütüphanesindeki yerini alacak. Ayın diğer oyunları da sisteme eklenecek.

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