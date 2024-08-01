Söylentiler Doğru Çıktı: Mafia Definitive Edition Game Pass Yolcusu!
Söylentiler Doğru Çıktı: Mafia Definitive Edition Game Pass Yolcusu!
Bir süredir söylentileri ile heyecanlandığımız haberler doğru çıktı! Mafia Definitive Edition Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor.
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Sevilen seri Mafia'nın ilk oyununun yeniden yapımı olan Mafia: Definitive Edition'ın Game Pass yolcusu olacağı resmi duyuru öncesinde sızdırılmıştı.
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Mafia: Definitive Edition Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor!
Peki Mafia: Definitive Edition ne zaman Game Pass'e eklenecek?
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