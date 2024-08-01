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Canlı Yayında Yaralanan Twitch Yayıncısının İlk Korkusu Banlanmak Oldu

Canlı Yayında Yaralanan Twitch Yayıncısının İlk Korkusu Banlanmak Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 13:38

Twitch'in ilginç ban sebepleri malumunuz. Yayın esnasında yaralanan bir Twitch yayıncısı da durumu kontrol altına aldıktan sonra izleyicileriyle hem durumunu, hem de banlanmaktan korktuğunu paylaştı.

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League of Legends yayınlarıyla bilinen "Thebausffs" Twitch'in en popüler isimlerinden.

League of Legends yayınlarıyla bilinen "Thebausffs" Twitch'in en popüler isimlerinden.

Canlı yayınları binlerce kişi tarafından takip edilen Simon 'Thebausffs' Hofverberg Twitch'e 1,3 milyondan fazla aboneye sahip.

Geçtiğimiz günkü yayını esnasında başından feci şekilde yaralanan yayıncı tekrar kamera karşısına dönerek izleyicilerine açıklama yaptı.

Yayıncı daha sonrasında hastaneye gittiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yayıncı daha sonrasında hastaneye gittiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
twitter.com

Dondurma dolabını izleyicilerine göstermek isterken başını çarparak yaralanan yayıncı yayınlarına biraz ara vereceğini söyledi.

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