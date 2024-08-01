Canlı Yayında Yaralanan Twitch Yayıncısının İlk Korkusu Banlanmak Oldu
Canlı Yayında Yaralanan Twitch Yayıncısının İlk Korkusu Banlanmak Oldu
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League of Legends yayınlarıyla bilinen "Thebausffs" Twitch'in en popüler isimlerinden.
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Geçtiğimiz günkü yayını esnasında başından feci şekilde yaralanan yayıncı tekrar kamera karşısına dönerek izleyicilerine açıklama yaptı.
Yayıncı daha sonrasında hastaneye gittiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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