Düşük Sistemli Bilgisayarlar İçin Tavsiye Edebileceğimiz En İyi Oyunlar
Düşük Sistemli Bilgisayarlar İçin Tavsiye Edebileceğimiz En İyi Oyunlar
Günümüzde sistem toplamak oldukça pahalı bir aktivite haline gelmeye başladı. Ancak üzülmeyin! Bu listemizde sizlere düşük sistemlerde de oynayabileceğiniz 10 farklı oyundan bahsedeceğiz!
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1. Call of Juarez
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2. Undertale
3. Left 4 Dead 2
4. Project Zomboid
5. Stardew Valley
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6. Papers, Please
7. Team Fortress 2
8. Celeste
9. Marvel SNAP
10. Dave The Diver
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