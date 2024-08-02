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Düşük Sistemli Bilgisayarlar İçin Tavsiye Edebileceğimiz En İyi Oyunlar

Düşük Sistemli Bilgisayarlar İçin Tavsiye Edebileceğimiz En İyi Oyunlar

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 11:02

Günümüzde sistem toplamak oldukça pahalı bir aktivite haline gelmeye başladı. Ancak üzülmeyin! Bu listemizde sizlere düşük sistemlerde de oynayabileceğiniz 10 farklı oyundan bahsedeceğiz!

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1. Call of Juarez

1. Call of Juarez

2007 yılında piyasaya sürülen Call of Juarez, oyunculara bir intikam hikayesini sunmak istiyor. Bunun yanı sıra Vahşi Batı temasıyla da bizleri mest etmeyi başarıyor. Lineer bir senaryo ve eskilerin ikonik aksiyonuyla oynamak isteyenler için güzel bir alternatif olacaktır.

2. Undertale

2. Undertale

Özellikle müzikleriyle aklımızı çelen Undertale'in hikayesini kimseyle savaşmadan bitirebiliyorsunuz. Nasıl oynamanız gerektiği tamamen size kalmış ve hikaye akışında yaptığınız seçimlerin de sona büyük bir katkısı oluyor.

3. Left 4 Dead 2

3. Left 4 Dead 2

Yılların unutulmayan oyunu tabii ki Left 4 Dead 2. Özellikle arkadaşlarınız ile birlikte oynayacak farklı yapımlar arıyorsanız mutlaka göz atmanızda fayda var. Bol aksiyonlu ve bol takım dayanışmalı bir yapımdır kendisi.

4. Project Zomboid

4. Project Zomboid

Zombili hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız o zaman izometrik bir kamera açısına sahip olan Project Zomboid'e göz atmanızda fayda var. İster tak başınıza isterseniz arkadaşlarınız ile birlikte keşifler yapacak, hayatta kalacak ve inşa elementlerini kullanarak yaşanabilir bir yer oluşturmaya çalışacaksınız.

5. Stardew Valley

5. Stardew Valley

Kendi çiftliğinizi oluşturduğunuz ve sayısız maceralara katıldığınız Stardew Valley'i hala oynamayan var mı bilemiyoruz ancak düşük sistemli bilgisayarların bir numaralı tercihi olabilecek bir oyundur kendisi.

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6. Papers, Please

6. Papers, Please

Kendine has bir mizacı olan Papers, Please ise listenin en güzel oyunlarından bir tanesi. Grestin isimli bir yere sınır kontrol görevlisi olarak gidiyor ve ülkeye girmek isteyenlerin pasaportlarına bakıyorsunuz. Tabii sizi kandırmak isteyenler olacaktır, bunu unutmayın deriz!

7. Team Fortress 2

7. Team Fortress 2

Oynaması tamamen ücretsiz olan Team Fortress 2, eşli bir rekabetçi oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yıllardır oynanan ve oyuncu sayısı bakımından asla eksilmeyen bir istatistiğe ev sahipliği yapan bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

8. Celeste

8. Celeste

Zorlu mücadeleleri sevenlere ise Celeste'i rahatlıkla önerebiliriz. Zorlu platform ögelerinin yanı sıra tatlı piksel grafikleriyle de oyuncuyu kendisine çekmeyi başarıyor. 2018 yılında çıktığında oldukça popülerdi ve bugüne kadar bu popülerliği hiç kaybetmedi.

9. Marvel SNAP

9. Marvel SNAP

Oynaması tamamen ücretsiz olan ve Marvel severlerin mutlaka bakması gereken Marvel SNAP, aslında bir kart oyunu. Çeşitli kombinasyonlar yapabileceğiniz desteler oluşturarak birçok farklı oyun modunda rakiplerinize karşı şansınızı deneyebilirsiniz.

10. Dave The Diver

10. Dave The Diver

Geçen senenin en popüler oyunlarından birisi olan Dave The Diver, gündüzleri balıkçılık yaptığınız geceleri ise bir restoran işlettiğiniz senaryosuyla ön plana çıkıyor. Ancak bu senaryo sandığınız kadar basit değil ve sizleri çok değişik maceralar bekliyor olacak.

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