Düşük Sistemli Bilgisayarlar İçin Tavsiye Edebileceğimiz En İyi Oyunlar

Kendine has bir mizacı olan Papers, Please ise listenin en güzel oyunlarından bir tanesi. Grestin isimli bir yere sınır kontrol görevlisi olarak gidiyor ve ülkeye girmek isteyenlerin pasaportlarına bakıyorsunuz. Tabii sizi kandırmak isteyenler olacaktır, bunu unutmayın deriz!