Çok Zor Olduğu İçin Elden Ring'e Dava Açacağını Söyleyen Oyuncuya Bakın!

Ayrıca FromSoftware tarafından geliştirilmiş tüm oyunların içerisinde 'gizli bir oyun' olduğunu düşündüğünü de belirtiyor. Örnek olarak ise Bloodborne ve Sekiro oyunlarını gösteriyor. Bu yapımların tanıtımlarından sonra kullanıcıya ulaşan ürün arasında farklılık olduğunu ve geliştirici ekibin sıradan oyuncuları umursamadığını vurguluyor.