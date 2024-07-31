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Çok Zor Olduğu İçin Elden Ring'e Dava Açacağını Söyleyen Oyuncuya Bakın!

Çok Zor Olduğu İçin Elden Ring'e Dava Açacağını Söyleyen Oyuncuya Bakın!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 13:00

Bir kullanıcı, Elden Ring'in çok zor olduğu ve ortalama bir oyuncunun ulaşamayacağı şeyler barındırdığı gerekçesiyle geliştirici FromSoftware'a dava açmaya hazırlanıyor!

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Elden Ring çok zor evet ama siz daha Shadow of the Erdtree ile tanışmadınız!

Elden Ring çok zor evet ama siz daha Shadow of the Erdtree ile tanışmadınız!

2022 yılında çıkan ve FromSoftware'in geliştirdiği en zor Souls oyunlarından birisi olan Elden Ring, günümüzde farklı konularla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bir kullanıcı ise oyunun zorluğunu ön plana atarak geliştirici ekibe dava açmaya hazırlanıyor.

4chan'da bir kullanıcı geliştiriciye dava açacağını belirtiyor.

4chan'da bir kullanıcı geliştiriciye dava açacağını belirtiyor.
twitter.com

4chan üzerinde yayınlanan ve daha sonra X platformuna düşen görseller içerisinde bir kullanıcının Elden Ring geliştiricisi FromSoftware'a dava açacağını gösteriyor. Nedeni ise sıradan ve ortalama oyuncuların Elden Ring'in zorluğu karşısında oyunun sadece yarısını tanıyabilmesi.

Davayı 25 Eylül'de açacağını da belirtiyor.

Davayı 25 Eylül'de açacağını da belirtiyor.

Ayrıca FromSoftware tarafından geliştirilmiş tüm oyunların içerisinde 'gizli bir oyun' olduğunu düşündüğünü de belirtiyor. Örnek olarak ise Bloodborne ve Sekiro oyunlarını gösteriyor. Bu yapımların tanıtımlarından sonra kullanıcıya ulaşan ürün arasında farklılık olduğunu ve geliştirici ekibin sıradan oyuncuları umursamadığını vurguluyor.

Peki sizce bu davalık bir konu mu?

Peki sizce bu davalık bir konu mu?

Elden Ring gerçekten zorlayıcı olabilir peki sizce kullanıcının bahsettiği üzere FromSoftware oyunları gerçekten oyuncularından bir şey mi saklıyor? Veya oyunlarının içinde kimsenin ulaşamadığı gizli oyunlar ve hikayeler mi barındırıyor?

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Bozkurt

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