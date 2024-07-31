Çok Zor Olduğu İçin Elden Ring'e Dava Açacağını Söyleyen Oyuncuya Bakın!
Çok Zor Olduğu İçin Elden Ring'e Dava Açacağını Söyleyen Oyuncuya Bakın!
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Elden Ring çok zor evet ama siz daha Shadow of the Erdtree ile tanışmadınız!
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4chan'da bir kullanıcı geliştiriciye dava açacağını belirtiyor.
Davayı 25 Eylül'de açacağını da belirtiyor.
Peki sizce bu davalık bir konu mu?
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