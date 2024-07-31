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PlayStation Plus Kan Kaybediyor: Oyuncu Sayısı Yarı Yarıya Düştü

PlayStation Plus Kan Kaybediyor: Oyuncu Sayısı Yarı Yarıya Düştü

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 11:36

Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik sistemi PlayStation Plus'ın oyuncu sayısı bu ay neredeyse yarı yarıya düşerek hayli geriledi.

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PlayStation kullanıcıları PlayStation Plus ile başta bedava oyunlar olmak üzere her ay farklı avantajlar elde ediyorlar.

PlayStation kullanıcıları PlayStation Plus ile başta bedava oyunlar olmak üzere her ay farklı avantajlar elde ediyorlar.

Sony'nin aylık abonelik sistemi abonelerine her ay yepyeni oyunlar sunarken sistemin farklı abonelik katmanları birbirinden farklı özellikler taşıyor.

Ancak PlayStation Plus bu ay abonelerini pek memnun edememiş gibi görünüyor zira oyuncu sayısı yarı yarıya düşmüş durumda.

Ancak PlayStation Plus bu ay abonelerini pek memnun edememiş gibi görünüyor zira oyuncu sayısı yarı yarıya düşmüş durumda.

PlayStation kanadından istatistikleri paylaşan TrueTrophies'e göre temmuz ayı için PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarındaki oyuncu sayısı bir önceki aya göre %48 gibi önemli bir oranda düşmüş vaziyette.

Peki bu ne anlama geliyor?

Peki bu ne anlama geliyor?

PlayStation Plus'ın oyuncu sayısının yarı yarıya düşmesi aboneliklerin etkilendiği anlamına gelmiyor. Temmuz ayı oyunlarıyla oyuncuların etkileşim durumlarını anlatan istatistik PlayStation Plus'ın bu ayki oyunlarının oyuncular tarafından pek de rağbet görmediğini anlıyoruz. Ağustos ayında işlerin seyrinin ne yönde değişeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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