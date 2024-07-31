PlayStation Plus Kan Kaybediyor: Oyuncu Sayısı Yarı Yarıya Düştü
PlayStation Plus Kan Kaybediyor: Oyuncu Sayısı Yarı Yarıya Düştü
Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik sistemi PlayStation Plus'ın oyuncu sayısı bu ay neredeyse yarı yarıya düşerek hayli geriledi.
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PlayStation kullanıcıları PlayStation Plus ile başta bedava oyunlar olmak üzere her ay farklı avantajlar elde ediyorlar.
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Ancak PlayStation Plus bu ay abonelerini pek memnun edememiş gibi görünüyor zira oyuncu sayısı yarı yarıya düşmüş durumda.
Peki bu ne anlama geliyor?
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