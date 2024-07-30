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Twitch Hala Kar Edemiyor: Küçülme İhtimali Kapıda

Twitch Hala Kar Edemiyor: Küçülme İhtimali Kapıda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 16:43

Özellikle oyuncuların rağbet gösterdiği canlı yayın platformu Twitch çalkantılı günlerden geçiyor. Hala kar edemeyen Twitch'in gündeminde bir kez daha küçülmeye gitmek var.

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Amazon'un çatısı altında bulunan canlı yayın platformu Twitch'te ilk bakışta işler yolunda görünse de gelen son haberler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor.

Amazon'un çatısı altında bulunan canlı yayın platformu Twitch'te ilk bakışta işler yolunda görünse de gelen son haberler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor.

2014 yılında 970 milyon dolara Amazon'a satılan Twitch özellikle son yıllarda çalkantılı zamanlar yaşıyor. 2023 yılında 400, bu yılın başlarında ise 500 çalışanının işine son veren Twitch hala kar açıklayabilmiş değil.

Twitch'in bir "zombi markaya" dönüşmesinden endişe ediliyor.

Twitch'in bir "zombi markaya" dönüşmesinden endişe ediliyor.

The Wall Street Journal'da yayınlanan rapora göre Amazon Twitch için bir milyar dolar yakmasına karşın operasyon hala karşı değil ve Amazon'un CEO'su Andy Jassy, Twitch'te bir karlılık incelemesi başlatmış vaziyette. Twitch çalışanlarının ise platformun yine Amazon çatısı altında bulunan Goodreads ve Woot gibi markalar gibi bir zombi markaya dönüşmesinden endişe ettiği belirtiliyor.

Bu yılın başlarında Twitch CEO'su Dan Clancy Twitch'in kar etmediğini itiraf etmişti.

Bu yılın başlarında Twitch CEO'su Dan Clancy Twitch'in kar etmediğini itiraf etmişti.

Bunun yanında The Wall Street Journal'ın haberinde belirtildiği üzere platformun en büyük gelir kalemi olan abonelik rakamları da ciddi oranda azalmış vaziyette. Tüm bunların yanında Twitch'in 2025 sonuna kadar çeyrek milyon dolarlık bir gelir kaybı yaşayabileceği de aktarılanlar arasında.

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