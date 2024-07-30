Twitch Hala Kar Edemiyor: Küçülme İhtimali Kapıda

The Wall Street Journal'da yayınlanan rapora göre Amazon Twitch için bir milyar dolar yakmasına karşın operasyon hala karşı değil ve Amazon'un CEO'su Andy Jassy, Twitch'te bir karlılık incelemesi başlatmış vaziyette. Twitch çalışanlarının ise platformun yine Amazon çatısı altında bulunan Goodreads ve Woot gibi markalar gibi bir zombi markaya dönüşmesinden endişe ettiği belirtiliyor.