Twitch Hala Kar Edemiyor: Küçülme İhtimali Kapıda
Twitch Hala Kar Edemiyor: Küçülme İhtimali Kapıda
Özellikle oyuncuların rağbet gösterdiği canlı yayın platformu Twitch çalkantılı günlerden geçiyor. Hala kar edemeyen Twitch'in gündeminde bir kez daha küçülmeye gitmek var.
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Amazon'un çatısı altında bulunan canlı yayın platformu Twitch'te ilk bakışta işler yolunda görünse de gelen son haberler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor.
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Twitch'in bir "zombi markaya" dönüşmesinden endişe ediliyor.
Bu yılın başlarında Twitch CEO'su Dan Clancy Twitch'in kar etmediğini itiraf etmişti.
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