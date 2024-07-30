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Gebelik Testiydi Buzdolabıydı Derken Doom Bu Kez Kart Oyunu Balatro'da Çalıştırıldı

Gebelik Testiydi Buzdolabıydı Derken Doom Bu Kez Kart Oyunu Balatro'da Çalıştırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 17:35

Çalıştırıldığı garip cihaz sayısı oynanabildiği platformları çoktan sollayan ikonik oyun Doom bu kez de kart oyunu Balatro'da çalıştırıldı!

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FPS türünü doğuran 1993 yapımı Doom'u akla hayale gelmeyecek cihazlarda çalıştırmak neredeyse bir akıma dönüştü diyebiliriz.

Çıktığı dönemde oyuncuların aklını başından almayı başarmış, bugün ise efsane statüsünde andığımız Doom bugüne dek gebelik testi, akıllı saat, akıllı buzdolabı, patates gücüyle çalışan bir hesap makinası ve 1998 model bir kamera gibi cihazlarda çalıştırıldı.

Kısacası ekranı olan neredeyse her cihazda çalıştırılan Doom bu kez bir başka video oyunu olan Balatro'da çalıştırıldı.

Ancak Balatro'da çalıştırılan Doom'un sıkıntıları da yok değil.

Ancak Balatro'da çalıştırılan Doom'un sıkıntıları da yok değil.

Kullanıcı 1993 yapımı oyunu 2024 çıkışlı Balatro'ya entegre etmiş olabilir ancak oyunun akıcı çalışmadığını da belirtiyor. Durumun oyuncular arasında ilgi görmesinin ardından açıklama yapan kullanıcı 'Dürüst olmak gerekirse kimsenin umursayacağını düşünmemiştim. Bunu sadece eğlence/mücadele için yapmıştım ancak topluluk bunu beğenmiş gibi göründüğü için daha da etkileyici ve aptalca bir şey planlıyorum. Süper laglı ve sık sık büyük lag artışları yaşıyorum ama çalışıyor. Optimize edip edemeyeceğimi daha sonra göreceğim çünkü gerçekten oynanamaz halde” dedi.

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