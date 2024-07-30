Gebelik Testiydi Buzdolabıydı Derken Doom Bu Kez Kart Oyunu Balatro'da Çalıştırıldı

Kullanıcı 1993 yapımı oyunu 2024 çıkışlı Balatro'ya entegre etmiş olabilir ancak oyunun akıcı çalışmadığını da belirtiyor. Durumun oyuncular arasında ilgi görmesinin ardından açıklama yapan kullanıcı 'Dürüst olmak gerekirse kimsenin umursayacağını düşünmemiştim. Bunu sadece eğlence/mücadele için yapmıştım ancak topluluk bunu beğenmiş gibi göründüğü için daha da etkileyici ve aptalca bir şey planlıyorum. Süper laglı ve sık sık büyük lag artışları yaşıyorum ama çalışıyor. Optimize edip edemeyeceğimi daha sonra göreceğim çünkü gerçekten oynanamaz halde” dedi.