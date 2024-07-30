Gebelik Testiydi Buzdolabıydı Derken Doom Bu Kez Kart Oyunu Balatro'da Çalıştırıldı
Gebelik Testiydi Buzdolabıydı Derken Doom Bu Kez Kart Oyunu Balatro'da Çalıştırıldı
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FPS türünü doğuran 1993 yapımı Doom'u akla hayale gelmeyecek cihazlarda çalıştırmak neredeyse bir akıma dönüştü diyebiliriz.
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Kısacası ekranı olan neredeyse her cihazda çalıştırılan Doom bu kez bir başka video oyunu olan Balatro'da çalıştırıldı.
Ancak Balatro'da çalıştırılan Doom'un sıkıntıları da yok değil.
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