Seçtiğin The Sims Karakterine Göre Aşktan Ne İstediğini Söylüyoruz!

Dur tahmin edelim, en iyi arkadaşların bile seni ilk gördüklerinde çok soğuk biri olduğunu düşündüklerini itiraf ettiler. Evet belki soğuk, ulaşılmaz ve asil görünüyorsun ancak duvarlarını kırıp seninle biraz sohbet etme cesaretini gösteren herkese de aslında çok sıcaksın. Auranla insanlarda 'ulaşılmaz' bir etki bırakman da karizmana karizma katıyor söyleyelim. Fakat tüm bunların ardında aslında sen sevdiceğini 5 dakika olsa görmek için kapısına gidebilecek, ilişkide taktik kovalamadan tüm gönlüyle sevebilecek birisin fakat kırmızı çizgilerin de elbette var. Aşktan da beklentin tüm fedakarlıklarının karşılığını verecek ve seni sen olduğun için sevebilecek bir ruh eşi.