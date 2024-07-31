Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Seçtiğin The Sims Karakterine Göre Aşktan Ne İstediğini Söylüyoruz!

Seçtiğin The Sims Karakterine Göre Aşktan Ne İstediğini Söylüyoruz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 15:01

Kimimizin masum hayallerle, kimimizin saf kaos için oynadığı The Sims serisinin meşhur karakterleri arasından yapacağın seçim aşktan ne beklediğini ele veriyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendine en yakın gelen karakteri seç bakalım.

Sen flörtün heyecanını istiyorsun!

Tüm The Sims serisinin gelmiş geçmiş en çapkın karakterini seçmen boşa değil.. Çapkın ve karizmatik kişiliğiyle tanınan Don Lothario gibi senin de inkar edilemez bir çekim gücün var. Hal böyleyken hep yeni heyecanlar peşine düşüyor, kısacası flört dönemlerinin o ilk heyecanına kendini sürekli kaptırmak istiyorsun. Zaman zaman bu heyecan arayışın seni zor durumlara da sokmuyor değil. Ancak inanıyoruz, sana hep o ilk günkü duyguları yaşatacak birini bulduğunda sen de kendini sorgusuz sualsiz aşkın kollarına bırakacaksın.

Sen aşkta gizem arayanlardansın!

Üzerine tonla teori yazılmış, bir zaman yolcusu olabileceğinden tutun da çok daha korkunç bir sona kurban gittiğinden şüphelenilen, kısacası serinin en gizemli karakteri Bella Goth'u seçmen ne kadar tesadüf bilemiyoruz zira sende de gizemli bir hava olduğu her halinden belli. Seni bir kitap gibi sabırla okuyacak, senin bile kendinde keşfetmediğin şeyleri sana anlatacak ve elbette kendi de karizmasından geçilmeyen gizemli bir partner aşk hayatında tüm sorunlarını çözecek gibi. Tabi senin çarpıcı etkin ve tüm bunlar birleşince ortaya filmlere konu olacak bir ilişkinin çıkacağı da neredeyse garanti.

Sen eğlence ve aksiyon arayanlardansın!

Dina gibi senin de sonsuz bir enerjin var. Eklemeden geçemeyeceğiz, bir ortama girdiğinde tüm bakışları kendine çevirecek kadar da dikkat çekicisin. Aslında hayatında öyle uzun uzun kafa patlatacağın, karmaşık ilişkilere ayıracak zamanın yok. Kendini her şeyden ve herkesten önde tutman gerektiğini zor yoldan da olsa öğrenmişsin ve artık hayat motton bu. Ha tabi hayatının aşkını bulsan yok diyecek değilsin ama şimdilik seçeneklerini değerlendiriyorsun diyelim.

Sen "o kişiyi" bekliyorsun!

Sende tam bir 'evcimen' kumaşı olduğunu söyleyelim öncelikle. Ne dışarıda gözün var ne de günümüzün hızlı ilişkilerine tahammülün. Sevdiceğinle el birliği ile kuracağınız minicik bir ev ve onun varlığı aşktan tüm istediğin. Bir kere rutinlerine sıkı sıkıya bağlısın, gel biz ona ilkelerin var diyelim. Hayatını paylaşacağın kişiyi bulduğunda ise bunlardan taviz vermeye de hazırsın. Ne diyelim, şansın bol olsun!

Sen ruh eşini istiyorsun!

Dur tahmin edelim, en iyi arkadaşların bile seni ilk gördüklerinde çok soğuk biri olduğunu düşündüklerini itiraf ettiler. Evet belki soğuk, ulaşılmaz ve asil görünüyorsun ancak duvarlarını kırıp seninle biraz sohbet etme cesaretini gösteren herkese de aslında çok sıcaksın. Auranla insanlarda 'ulaşılmaz' bir etki bırakman da karizmana karizma katıyor söyleyelim. Fakat tüm bunların ardında aslında sen sevdiceğini 5 dakika olsa görmek için kapısına gidebilecek, ilişkide taktik kovalamadan tüm gönlüyle sevebilecek birisin fakat kırmızı çizgilerin de elbette var. Aşktan da beklentin tüm fedakarlıklarının karşılığını verecek ve seni sen olduğun için sevebilecek bir ruh eşi.

Sen yalnızca mutlu olmak istiyorsun!

Evet, belki tüm insanlığın en büyük isteği de ihtiyacı da bu ama seninki çok daha duygusal ve romantik bir yerde başlıyor. İçe dönük ve duygularını kolay itiraf edebilen biri değilsin gibi ama birini sevdim mi onun için yapamayacağın şey yok. Bir anda dünyanın en ilgili insanına dönüşüyor, haliyle karşındakinden de bunu bekliyorsun. O sebeple hayallerini kurduğun ilişkide partnerin de senin sunduğundan daha azını sunmamalı, seni bulutların üstünde hissettirmeli.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın