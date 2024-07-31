Seçtiğin The Sims Karakterine Göre Aşktan Ne İstediğini Söylüyoruz!
Seçtiğin The Sims Karakterine Göre Aşktan Ne İstediğini Söylüyoruz!
Kimimizin masum hayallerle, kimimizin saf kaos için oynadığı The Sims serisinin meşhur karakterleri arasından yapacağın seçim aşktan ne beklediğini ele veriyor!
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Kendine en yakın gelen karakteri seç bakalım.
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Sen flörtün heyecanını istiyorsun!
Sen aşkta gizem arayanlardansın!
Sen eğlence ve aksiyon arayanlardansın!
Sen "o kişiyi" bekliyorsun!
Sen ruh eşini istiyorsun!
Sen yalnızca mutlu olmak istiyorsun!
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