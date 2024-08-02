Olimpiyatların En Çok Konuşulan İsmi Yusuf Dikeç'e Oyun Stüdyoları da Sessiz Kalamadı
Olimpiyatların En Çok Konuşulan İsmi Yusuf Dikeç'e Oyun Stüdyoları da Sessiz Kalamadı
2024 Paris Olimpiyatları sırasında milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonik pozu sonrası tüm sosyal medya ayağa kalkmış ve hatta bu popülerlik yurt dışı medyalarına bile yansımıştı. Peki oyun camiasından nasıl tepkiler geldi? Gelin birlikte bakalım;
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Yusuf Dikeç'in pozu ikonik hale geldi.
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İkonik oyun serileri de sessiz kalmadı.
Yusuf Dikeç bir Tekken karakteri olsa nasıl görünürdü sorusunun cevabı ise hemen aşağıda!
"Yeni operatörümüze bir göz atın... Belki de fazla OP?"
Hideo Kojima bunu beğendi!
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Hitman resmi hesabından daha önce bir görsel paylaşılmıştı aslında;
Palworld geliştiricileri de sessiz kalmadı!
En havalısı ise Call of Duty'den geldi!
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