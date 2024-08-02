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Olimpiyatların En Çok Konuşulan İsmi Yusuf Dikeç'e Oyun Stüdyoları da Sessiz Kalamadı

Olimpiyatların En Çok Konuşulan İsmi Yusuf Dikeç'e Oyun Stüdyoları da Sessiz Kalamadı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 19:07

2024 Paris Olimpiyatları sırasında milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonik pozu sonrası tüm sosyal medya ayağa kalkmış ve hatta bu popülerlik yurt dışı medyalarına bile yansımıştı. Peki oyun camiasından nasıl tepkiler geldi? Gelin birlikte bakalım;

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Yusuf Dikeç'in pozu ikonik hale geldi.

Yusuf Dikeç'in pozu ikonik hale geldi.

Özellikle atıcılık klasmanında diğer sporcular ile kıyaslandığı zaman oldukça rahat bir vücut diliyle karşımıza çıkan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, sadece bizim tarafımızda değil yurt dışı basınında da büyük yankı uyandırdı. Öyle ki, adına bir sürü edit yapıldı ve gündemi bir anda alt üst etti!

Oyunculardan ve kullanıcılardan gelen ilk tepkiler ise yüzleri güldürdü;

İkonik oyun serileri de sessiz kalmadı.

İkonik oyun serileri de sessiz kalmadı.

Özellikle Hitman, Palworld ve Call of Duty gibi ikonik oyun serilerinden gelen paylaşımlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Öyle bir poz oldu ki, dünyaca ünlü oyun markaları milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in duruşunu kendi oyun kapaklarına bile tasarlamaya başladı.

Sadece bizim değil, Japon oyuncuların da bir anda favorisi haline geldi;

Yusuf Dikeç bir Tekken karakteri olsa nasıl görünürdü sorusunun cevabı ise hemen aşağıda!

"Yeni operatörümüze bir göz atın... Belki de fazla OP?"

"Yeni operatörümüze bir göz atın... Belki de fazla OP?"
twitter.com

Delta Force resmi X hesabının paylaştığı gönderide Yusuf Dikeç'i yeni bir operatör gibi gösterip açıklama olarak ise çok fazla güçlü olacağından bahsediyorlar :)

Hideo Kojima bunu beğendi!

Hideo Kojima bunu beğendi!
twitter.com

Yaptığı AI görsel çalışmalar ile gündeme gelen OscarAI isimli bir X hesabının gönderisini tekrar paylaşan Hideo kojima ise bizlere bir kez daha Yusuf Dikeç'in başarılı pozunu hatırlatıyor!

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Hitman resmi hesabından daha önce bir görsel paylaşılmıştı aslında;

Hitman resmi hesabından daha önce bir görsel paylaşılmıştı aslında;
twitter.com

Reddit içerisinde Hitman başlığında atılan bu karikatür görselinde sporcumuzun ikonikleşen pozu öncesinde yaşananları gün yüzüne çıkarıyor olabilir 😁

Palworld geliştiricileri de sessiz kalmadı!

Palworld geliştiricileri de sessiz kalmadı!
twitter.com

Palworld 2024 adı altında paylaşılan gönderi, milli sporcu Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu taklit eden bir Pal'ı bizlere gösteriyor.

En havalısı ise Call of Duty'den geldi!

En havalısı ise Call of Duty'den geldi!
twitter.com

'Teçhizat yok, kamuflaj yok, sadece saf yetenek.' açıklamasıyla paylaşılan gönderi sonrası, oyuna yeni eklenecek operatörlerin arasında Yusuf Dikeç'in olması da bizi pek şaşırtmaz açıkçası.

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