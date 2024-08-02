Olimpiyatların En Çok Konuşulan İsmi Yusuf Dikeç'e Oyun Stüdyoları da Sessiz Kalamadı

Özellikle atıcılık klasmanında diğer sporcular ile kıyaslandığı zaman oldukça rahat bir vücut diliyle karşımıza çıkan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, sadece bizim tarafımızda değil yurt dışı basınında da büyük yankı uyandırdı. Öyle ki, adına bir sürü edit yapıldı ve gündemi bir anda alt üst etti!