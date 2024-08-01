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Palworld'ün Geliştiricisi "Ölü Oyun" İthamlarına Yanıt Verdi

Palworld'ün Geliştiricisi "Ölü Oyun" İthamlarına Yanıt Verdi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 15:35

Daha tam sürüme dahi çıkmadan oyuncular arasında kısa sürede müthiş bir popülerlik kazanan Palworld'ün geliştiricisi oyuncu sayısındaki düşüş sebebiyle oyuna yapılan 'ölü oyun' ithamlarına yanıt verdi.

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Atmosferi ve yapısıyla Pokemon'la çokça karşılaştırılan Palworld ilk çıktığı dönemki popülaritesini geride bırakmış durumda.

Atmosferi ve yapısıyla Pokemon'la çokça karşılaştırılan Palworld ilk çıktığı dönemki popülaritesini geride bırakmış durumda.

Oyuncular arasında 'silahlı Pokemon' benzetmeleri ile anılan Palworld erken erişim olarak 19 Ocak tarihinde yayınlanmış ve daha ilk haftasında 5 milyon satışı geride bırakarak müthiş bir başarıya imza atmıştı.

Palworld'ün topluluk yöneticisi oyuncu sayısındaki düşüş sebebiyle yöneltilen "ölü oyun" söylemlerine yanıt verdi ve Palworld'ün izleyeceği yol hakkında da açıklamalarda bulundu.

Palworld'ün topluluk yöneticisi oyuncu sayısındaki düşüş sebebiyle yöneltilen "ölü oyun" söylemlerine yanıt verdi ve Palworld'ün izleyeceği yol hakkında da açıklamalarda bulundu.

Going Indie adlı YouTube kanalına konuşan John 'Bucky' Buckley 'Oyuncuları her gün aynı oyunu oynamaya itmenin gerçekten kimseye hizmet ettiğini düşünmüyorum. Aylarca her gün oynayabileceğiniz ve asla tükenmeyeceğiniz oyunlar var [örneğin] çoğu MMO gibi, ancak bunlar böyle olacak şekilde tasarlandılar' ifadelerini kullanan Bucky  'Sürekli aynı oyunu oynamak için kendinizi zorlamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu bizim için sağlıklı değil, geliştiriciler için sağlıklı değil, oyuncular için sağlıklı değil, oyun medyası için sağlıklı değil' diyerek oyuncuların farklı oyunlara yönelmelerinin gayet doğal olduğundan bahsetti.

Bucky ayrıca bağımsız oyunların daha fazla desteklenmesi gerektiğinden de bahsederken oyuncuların tepkili yaklaştığı servis oyunlarına da değinmeyi ihmal etmedi.

Bucky ayrıca bağımsız oyunların daha fazla desteklenmesi gerektiğinden de bahsederken oyuncuların tepkili yaklaştığı servis oyunlarına da değinmeyi ihmal etmedi.

'Oynayabildiğiniz tüm bağımsız oyunları oynayın. Bağımsızlara olabildiğince çok para harcayın. Eğlenceli oyunlar yapmaya çalışan insanları gerçekten ama gerçekten destekleyin. Sadece beş kişinin oynaması kimin umurunda? Sadece eğlenin. Sadece oyunların tadını çıkarın. Bundan daha karmaşık olması gerektiğini düşünmüyorum' ifadelerini kullanan Bucky servis oyunları hakkında ise görüşlerini 'Ve ortaya çıkıp 9 ay sonra, 12 ay sonra kapatılan bu gerçekten ruhsuz canlı hizmet oyunlarından daha fazla alacağız - çünkü yeterince para kazanmıyorlar. Ve bu durumda hepimiz kaybedeceğiz' ifadeleriyle belirtti.

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