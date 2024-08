Palworld'ün Geliştiricisi "Ölü Oyun" İthamlarına Yanıt Verdi

Going Indie adlı YouTube kanalına konuşan John 'Bucky' Buckley 'Oyuncuları her gün aynı oyunu oynamaya itmenin gerçekten kimseye hizmet ettiğini düşünmüyorum. Aylarca her gün oynayabileceğiniz ve asla tükenmeyeceğiniz oyunlar var [örneğin] çoğu MMO gibi, ancak bunlar böyle olacak şekilde tasarlandılar' ifadelerini kullanan Bucky 'Sürekli aynı oyunu oynamak için kendinizi zorlamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu bizim için sağlıklı değil, geliştiriciler için sağlıklı değil, oyuncular için sağlıklı değil, oyun medyası için sağlıklı değil' diyerek oyuncuların farklı oyunlara yönelmelerinin gayet doğal olduğundan bahsetti.