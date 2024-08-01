Palworld'ün Geliştiricisi "Ölü Oyun" İthamlarına Yanıt Verdi
Palworld'ün Geliştiricisi "Ölü Oyun" İthamlarına Yanıt Verdi
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Atmosferi ve yapısıyla Pokemon'la çokça karşılaştırılan Palworld ilk çıktığı dönemki popülaritesini geride bırakmış durumda.
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Palworld'ün topluluk yöneticisi oyuncu sayısındaki düşüş sebebiyle yöneltilen "ölü oyun" söylemlerine yanıt verdi ve Palworld'ün izleyeceği yol hakkında da açıklamalarda bulundu.
Bucky ayrıca bağımsız oyunların daha fazla desteklenmesi gerektiğinden de bahsederken oyuncuların tepkili yaklaştığı servis oyunlarına da değinmeyi ihmal etmedi.
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