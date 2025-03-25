Protestolarda Gözaltına Alınan 208 Kişiden 172'si Tutuklandı
Protestolarda Gözaltına Alınan 208 Kişiden 172'si Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 208 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
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172 kişi tutuklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Katil olsalar bu kadar çabuk tutuklanmazlardı
Reis için yürüselerdi 208 kişi plaket alırdı net (: