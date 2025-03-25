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Protestolarda Gözaltına Alınan 208 Kişiden 172'si Tutuklandı

Protestolarda Gözaltına Alınan 208 Kişiden 172'si Tutuklandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 21:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sonrası 208 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Gözaltına alınanların 172'sinin tutuklandığı öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 208 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 208 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin 'Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.' şeklindeki kararına uymayarak son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp, kışkırttıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

172 kişi tutuklandı.

172 kişi tutuklandı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 208 kişiden 172'si hakkında tutuklama kararı çıktı. 29 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişiye ev hapsi cezası verildi. 1 kişi serbest bırakıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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d cord

Katil olsalar bu kadar çabuk tutuklanmazlardı

withlove

Reis için yürüselerdi 208 kişi plaket alırdı net (: