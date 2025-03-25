Ürünleri İndirimli Satacağını Duyuran Bir Mağazanın Açılışında İzdiham Çıktı

Bursa İnegöl’de bir mağaza, açılışa özel ürünleri indirimli satacağını duyurdu. Duyuruyla birlikte vatandaşlar açılış saatinden önce mağazanın önünde kuyruğa girdi. Açılış saati gelinceyse mağazaya giriş esnasında oluşan kalabalık izdihama sebep oldu. Yere düşenler, birbirini itenler cep telefonlarıyla kayda alındı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İşte o anlar 👇
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Mağaza açılışlarında benzer senaryolara sıkça şahit oluyoruz.
Ev eşyalarını hesaplı almak isteyen vatandaşlar saatler önceden yerini aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Yağmalıyorlar resmen :D