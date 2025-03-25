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Ürünleri İndirimli Satacağını Duyuran Bir Mağazanın Açılışında İzdiham Çıktı

Ürünleri İndirimli Satacağını Duyuran Bir Mağazanın Açılışında İzdiham Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 21:33

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Bursa İnegöl’de bir mağaza, açılışa özel ürünleri indirimli satacağını duyurdu. Duyuruyla birlikte vatandaşlar açılış saatinden önce mağazanın önünde kuyruğa girdi. Açılış saati gelinceyse mağazaya giriş esnasında oluşan kalabalık izdihama sebep oldu. Yere düşenler, birbirini itenler cep telefonlarıyla kayda alındı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Mağaza açılışlarında benzer senaryolara sıkça şahit oluyoruz.

Mağaza açılışlarında benzer senaryolara sıkça şahit oluyoruz.

Bursa’da kayda yansıyan görüntülerde de mağazanın ev eşyaları satan bir dükkan olduğu görülmekteydi.

Ev eşyalarını hesaplı almak isteyen vatandaşlar saatler önceden yerini aldı.

Ev eşyalarını hesaplı almak isteyen vatandaşlar saatler önceden yerini aldı.

Günümüz ekonomisinde indirimli ürün satın alabilmek artık bir şans olmuş durumda. İzdiham görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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