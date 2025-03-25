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Yabancı Ülkelerde Gençlerin Yaşadığı Hayat ile Türk Gençlerinin Yaşadığı Hayat Kıyaslandı

Yabancı Ülkelerde Gençlerin Yaşadığı Hayat ile Türk Gençlerinin Yaşadığı Hayat Kıyaslandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 16:51

Son birkaç gündür süregelen eylemlerde üniversiteli gençler boy gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karar verilmesiyle özellikle İstanbul ve Ankara’da destek protestoları yapılıyor. Şimdiyse diğer ülkelerdeki gençlerle, Türkiye’deki gençler kıyaslandı. Hayat kalitelerine dair bir kıyas söz konusuydu. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Özellikle refah seviyesi yüksek olan ülkelerde gençlerin sürdüğü hayat sık sık Türkiye ile kıyaslanıyor.

Özellikle refah seviyesi yüksek olan ülkelerde gençlerin sürdüğü hayat sık sık Türkiye ile kıyaslanıyor.

Şimdi de gündemimiz eylemler olunca yeniden bir kıyas süreci başladı. Sosyal medya kullanıcılarının iki hayatı derleyerek video kolajı yaptığına dair paylaşımlarını görüyoruz.

İmamoğlu hakkında verilen kararın ardından eylem paylaşımları da devam ediyor.

İmamoğlu hakkında verilen kararın ardından eylem paylaşımları da devam ediyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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