Jung'un Gözüyle Arketiplere Göre Kilonun Nedenleri

Başkalarına hizmet etmek, onların iyiliği için var olmak... Bu his, içimizdeki en güzel duygulardan biri olabilir. Aynı zamanda erdemdir de. Fakat başkalarına hizmetin dozunu kaçırıp kendimize hizmette geri kalabiliyoruz. Sonra ihtiyaçları karşılanmayan bedenin isyanını kilo olarak görüyoruz. Bedende kiloyu eksiltme çabalarının ruhta açtığı yaralara hiç girmeyeyim. Başarı-başarısızlık hikayeleri kişinin öz saygısını bir yükseltip bir düşünürken dengesini bozuyor diyeyim özetle…

Özellikle kilolarıyla mücadele eden, bedenini (ve tabii kendini) üzen ve belki de bir noktada sağlığını bir kenara koyan bir yaklaşımın nedenlerini anlatayım istedim bu yazımda. Farklı bir bakış açısıyla. Çünkü maalesef hala bir ümitle (gerekeni yapıp kilo veririm, verdikten sonra da korurum) hayalinin döngüsünden çıkamayanlar var.

Peki, neden kilo vermekte zorlanıyorlar? Neden her seferinde başlangıçta istekli olup, sonunda tekrar kendilerini kaybediyorlar? Jung’un arketipleri, bu sorunun cevabını bulmamıza yardımcı olabilir diye düşünerek konuyu olabildiğince basit ele aldım.