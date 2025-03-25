Jung'un Gözüyle Arketiplere Göre Kilonun Nedenleri
Başkalarına hizmet etmek, onların iyiliği için var olmak... Bu his, içimizdeki en güzel duygulardan biri olabilir. Aynı zamanda erdemdir de. Fakat başkalarına hizmetin dozunu kaçırıp kendimize hizmette geri kalabiliyoruz. Sonra ihtiyaçları karşılanmayan bedenin isyanını kilo olarak görüyoruz. Bedende kiloyu eksiltme çabalarının ruhta açtığı yaralara hiç girmeyeyim. Başarı-başarısızlık hikayeleri kişinin öz saygısını bir yükseltip bir düşünürken dengesini bozuyor diyeyim özetle…
Özellikle kilolarıyla mücadele eden, bedenini (ve tabii kendini) üzen ve belki de bir noktada sağlığını bir kenara koyan bir yaklaşımın nedenlerini anlatayım istedim bu yazımda. Farklı bir bakış açısıyla. Çünkü maalesef hala bir ümitle (gerekeni yapıp kilo veririm, verdikten sonra da korurum) hayalinin döngüsünden çıkamayanlar var.
Peki, neden kilo vermekte zorlanıyorlar? Neden her seferinde başlangıçta istekli olup, sonunda tekrar kendilerini kaybediyorlar? Jung’un arketipleri, bu sorunun cevabını bulmamıza yardımcı olabilir diye düşünerek konuyu olabildiğince basit ele aldım.
Anne (bakıcı) arketipinde kilo problemi: Kendini kaybetmişliği kendine anlatma çabası
Kahraman arketipinde kilo problemi: Kendini kaybederek kurtarmaya çalışmak
Kahraman olmak, başkalarına yardım etmek ve onları korumak demektir. Ama bir kahraman, başkalarının ihtiyaçlarıyla kendisini o kadar özdeşleştirir ki, kendi ihtiyaçlarını görmezden gelir. Ne kadar çok verirsen, hele de almayı bilmiyorsan, o kadar çok tükenirsin. Bir kahraman, başka birinin mutlu olmasına o kadar odaklanır ki, kendi duygusal ihtiyaçlarını ihmal eder. Sonuçta, biriken duygusal yükler ve stres, yemeğe sığınmaya dönüşebilir. Duygusal yeme, bazen en güçlü kahramanları bile yıkabilir. O kahraman ki, başkalarının derdine derman olmaya çalışırken, kendi ruhunu yitirir. O kahraman, yetersizliği ve yalnızlığı yemekle bastırır.
Masum arketipinde kilo problemi: Hayal kırıklıklarının yarabantları birikmiştir
Bilge arketipinde kilo: Başkalarının sorun denizinde boğulmamak için çıkar o can simitlerini
Bilge arketipi, çevresindekilere rehberlik etmek, bilgi ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak için var olan bir figürdür. Ancak bir bilge, başkalarına rehberlik ederken, kendine rehberlik edemeyebilir. Bilge arketipine sahip bir kişi, başkalarının dertlerine odaklanırken, kendi bedensel ihtiyaçlarını görmezden gelebilir. Kendini bir sorumluluk yüküyle boğduğunda, zamanla duygusal yeme ve sağlıksız alışkanlıklar devreye girebilir. Hayatta kalma çabasının ödülü genellikle can simitleridir.
Kilo verme sürecinde başarılı olmanın ilk adımı, kendini yeniden hatırlamaktır. Umarım bu yazı kendinizi hatırlamanız için minik bir kapı açar. Kendinizi de bedeninizi de kilolar yüzünden daha fazla üzmezsiniz. Çünkü kilolar sonuç. Ve siz de en az başkaları kadar değerlisiniz.
Neşeyle kalın, bir sonraki makalede görüşelim…
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