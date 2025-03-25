Belirsizliğin İçinde Yeşenir “İnsanın Anlam Arayışı”

Umut, muhteşem bir duygu şüphesiz. Hayır, her şeyin yolunda gideceğine dair kör bir fikirden bahsetmiyorum. Gidebilir de çünkü bu olasılık dahilindedir. İşte bu olasılıktır aslında bizi ayakta tutan... Harekete geçmemizi kolaylaştıran ve vazgeçmemizi engelleyen budur aslında.

Bu yüzden biz insanlar belirsizliği severiz aslında. Çünkü belirsizlik içinde umut vardır, bir şeylerin değişebileceğine dair bir inanç vardır...

Viktor Frankl; toplama kamplarından minimum hasarla çıkanların, esareti boyunca odağını başka bir yere kaydırabilenlerden çıktığını söylüyor kitabında. Bunu yapabilen çok azdı, ancak kampta bir işle meşgul olanlar, bir şeyler üretenler zihinsel dayanıklılık geliştirip güçlenmişlerdi. Orada olmaya dair odaklarını anlamlı bir şeyler yapmaya yöneltmişlerdi. Kimi kitap yazıyor, kimi mola zamanlarında arkadaşlarını güldürecek skeçler hazırlıyor, kimi bir zanaat öğrenmeye çalışıyordu.

Hayatımızda bir anlam bulamadığımızda, varoluşsal boşluk olarak adlandırılan bir durumla baş başa kalırız. Kendi değerlerine göre yaşayamayan ya da hayatlarının bir anlamı olmadığını düşünen insanlar içlerinde bir tür boşluk hissederler.

Frankl, bunu kitabında şu satırlarla açıklıyor:

“İnsanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey, gerilimsiz bir durum değil, uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir.”