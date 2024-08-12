Starfield Yokluğu Bolca Eleştirilen Kara Araçlarına Nihayet Kavuşuyor
Starfield Yokluğu Bolca Eleştirilen Kara Araçlarına Nihayet Kavuşuyor
Bethesda'nın geçtiğimiz yıl oyuncularla buluşan son oyunu Starfield aradan geçen uzun zamanın ardından bolca eleştiri aldığı kara araçlarını nihayet oyuna ekliyor.
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Bethesda'nın uzuuun yılların ardından oyuncuların karşısına orijinal bir IP ile çıkacağı haberi oyuncuları heyecanlandırmıştı ancak...
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Düzenli güncellemelerle hataları gideren ve oyuna yeni içerikler de ekleyen Bethesda nihayet çok eleştirildiği kara araçlarını da oyuna eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor.
Starfield'a kara araçları eklenmesine dair ilk ipuçlarını ise mayıs ayında yayınlanan bir geliştirici günlüğü videosu ile öğrenmiştik.
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