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Starfield Yokluğu Bolca Eleştirilen Kara Araçlarına Nihayet Kavuşuyor

Starfield Yokluğu Bolca Eleştirilen Kara Araçlarına Nihayet Kavuşuyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 13:47

Bethesda'nın geçtiğimiz yıl oyuncularla buluşan son oyunu Starfield aradan geçen uzun zamanın ardından bolca eleştiri aldığı kara araçlarını nihayet oyuna ekliyor.

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Bethesda'nın uzuuun yılların ardından oyuncuların karşısına orijinal bir IP ile çıkacağı haberi oyuncuları heyecanlandırmıştı ancak...

Bethesda'nın uzuuun yılların ardından oyuncuların karşısına orijinal bir IP ile çıkacağı haberi oyuncuları heyecanlandırmıştı ancak...

Özellikle çıktığı ilk dönemde hem oyun basını hem de oyunculardan olumsuz eleştiriler alan Starfield'ın Metacritic incelemeleri oyuncular kanadında 6,8 puanda kalmıştı.

Düzenli güncellemelerle hataları gideren ve oyuna yeni içerikler de ekleyen Bethesda nihayet çok eleştirildiği kara araçlarını da oyuna eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Starfield'a kara araçları eklenmesine dair ilk ipuçlarını ise mayıs ayında yayınlanan bir geliştirici günlüğü videosu ile öğrenmiştik.

Starfield'a kara araçları eklenmesine dair ilk ipuçlarını ise mayıs ayında yayınlanan bir geliştirici günlüğü videosu ile öğrenmiştik.

15 Mayıs'ta yayınlanan güncelleme ile oyuna eklenmesi beklenen kara araçlarına o zaman kavuşamamış olsak da eylül ayında gelmesini beklediğimiz güncelleme nihayet bu kez kara araçlarını da getirecek gibi görünüyor.

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