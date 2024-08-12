Sims Serisinin Dişli Rakibi inZOI’nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Sims Serisinin Dişli Rakibi inZOI’nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Yıllardır rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims'e büyük rakip görülen yaşam simülasyonu inZOI'nin PC sistem gereksinimleri açıklandı.
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Yıllardır neredeyse rakipsiz sayabileceğimiz The Sims serisinin güçlü rakiplerinden biri de inZOI.
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Detayları ile öne çıkan ınZOI'nin sistem gereksinimleri de nihayet belli oldu.
Peki bambaşka bir hayata adım atacağımız inZOI ne zaman çıkacak?
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