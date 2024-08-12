Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Sims Serisinin Dişli Rakibi inZOI’nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Sims Serisinin Dişli Rakibi inZOI’nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 11:24

Yıllardır rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims'e büyük rakip görülen yaşam simülasyonu inZOI'nin PC sistem gereksinimleri açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllardır neredeyse rakipsiz sayabileceğimiz The Sims serisinin güçlü rakiplerinden biri de inZOI.

Yıllardır neredeyse rakipsiz sayabileceğimiz The Sims serisinin güçlü rakiplerinden biri de inZOI.

PUBG'nin de geliştiricisi ve yayıncısı olan Krafton tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu bizleri Zoi'lerin hayatlarına dahil ederek karakterlerin kontrollerini ve hayat tercihlerini tamamen oyuncuların ellerine bırakıyor.

Detayları ile öne çıkan ınZOI'nin sistem gereksinimleri de nihayet belli oldu.

Detayları ile öne çıkan ınZOI'nin sistem gereksinimleri de nihayet belli oldu.

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11

  • İşlemci (CPU): Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600

  • RAM: 12 GB 

  • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT

  • DirectX: 12

  • Boş Alan: 60 GB

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11

  • İşlemci (CPU): Intel i7 12700, AMD Ryzen 5800

  • RAM: 16 GB 

  • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT

  • DirectX: 12

  • Boş Alan: 75 GB

Peki bambaşka bir hayata adım atacağımız inZOI ne zaman çıkacak?

Peki bambaşka bir hayata adım atacağımız inZOI ne zaman çıkacak?

Hem karakterimiz hem şehir üzerinde bolca kontrol sahibi olabileceğimiz, karma sistemi ile türe farklı bir soluk getiren inZOI'nin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın