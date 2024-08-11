200 Saatten Fazladır Uyumadan Canlı Yayın Yapan Yayıncı İçin İnternet Seferber Oldu

453 saat 40 dakika ile Robert McDonald 1997 yılında rekoru kırdığından bu yana Guinness oluşabilecek problemlerden ötürü bu kategoride kayıt almayı bırakmış vaziyette. Üstelik 1997 yılındaki rekorun pek çok sağlık görevlisi ve doktorun kontrolünde kırıldığı da düşünülecek olursa insanların Norme için endişelenmek için çok haklı sebepleri var.