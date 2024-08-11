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200 Saatten Fazladır Uyumadan Canlı Yayın Yapan Yayıncı İçin İnternet Seferber Oldu

200 Saatten Fazladır Uyumadan Canlı Yayın Yapan Yayıncı İçin İnternet Seferber Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 15:12

Bir YouTuber 200 saatten daha uzun süredir hiç uyumadan kamera karşısında! Sağlığı için hayli olumsuz şeyler yaratabilecek durum karşısında ise hayranları endişeli.

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YouTube kanalında 1,21 milyondan fazla abonesi bulunan YouTuber "Norme" şimdilerde internet aleminin yakın takibinde.

YouTube kanalında 1,21 milyondan fazla abonesi bulunan YouTuber "Norme" şimdilerde internet aleminin yakın takibinde.

Kanalında oyunlardan tutun yalnızca sohbete kadar farklı içerikler üreten Norme adlı YouTuber günlerdir hiç aralıksız canlı yayında ancak sıkıntılı durum içerik üreticisinin bu süre zarfında hiç uyumamış olması!

Norme 200 saatten fazladır hiç uyumadan canlı yayın yapıyor. Ayakta durmakta dahi zorlanan YouTuber'ı uyumaması için ise kardeşi ayakta tutuyor.

İşin bir diğer kötü yanı ise bu rekora artık Guinness dahi onay vermiyor!

İşin bir diğer kötü yanı ise bu rekora artık Guinness dahi onay vermiyor!

453 saat 40 dakika ile Robert McDonald 1997 yılında rekoru kırdığından bu yana Guinness oluşabilecek problemlerden ötürü bu kategoride kayıt almayı bırakmış vaziyette. Üstelik 1997 yılındaki rekorun pek çok sağlık görevlisi ve doktorun kontrolünde kırıldığı da düşünülecek olursa insanların Norme için endişelenmek için çok haklı sebepleri var.

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