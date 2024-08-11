200 Saatten Fazladır Uyumadan Canlı Yayın Yapan Yayıncı İçin İnternet Seferber Oldu
200 Saatten Fazladır Uyumadan Canlı Yayın Yapan Yayıncı İçin İnternet Seferber Oldu
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YouTube kanalında 1,21 milyondan fazla abonesi bulunan YouTuber "Norme" şimdilerde internet aleminin yakın takibinde.
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Norme 200 saatten fazladır hiç uyumadan canlı yayın yapıyor. Ayakta durmakta dahi zorlanan YouTuber'ı uyumaması için ise kardeşi ayakta tutuyor.
İşin bir diğer kötü yanı ise bu rekora artık Guinness dahi onay vermiyor!
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