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GTA 6 Çıkış Tarihi Tekrar Doğrulandı: Fazla Beklemeyeceğiz

GTA 6 Çıkış Tarihi Tekrar Doğrulandı: Fazla Beklemeyeceğiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 14:34

Tüm oyuncular gözlerini Rockstar Games cephesinden gelecek haberlere dikmişken GTA 6'nın çıkış tarihi bu kez de mali raporlarda ortaya çıktı.

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Büyük sızıntılarla uğraşan Rockstar Games GTA 6'nın ilk fragmanıyla dahi rekorları altüst etmeyi başarmıştı.

Büyük sızıntılarla uğraşan Rockstar Games GTA 6'nın ilk fragmanıyla dahi rekorları altüst etmeyi başarmıştı.

Oyun dünyasına uzak kişilerin dahi ilgisine mazhar olan GTA 6 için meraklı bekleyiş devam ederken henüz ne Take-Two, ne de Rockstar Games cephesinden oyunun  çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yok.

Ancak Take-Two'nun finansal raporları GTA 6'nın çıkış tarihini de ortaya çıkarttı.

Ancak Take-Two'nun finansal raporları GTA 6'nın çıkış tarihini de ortaya çıkarttı.

2025 yılı birinci mali çeyrek yıla ilişkin raporlarda Take-Two çatısı altından çıkacak oyunların çıkış tarihlerine yer verilirken GTA 6 için çıkış tarihi de 2025 sonbaharı olarak listelendi.

GTA 6'nın çıkış tarihi böylece bir kez daha doğrulanmış olsa da PC sürümü hala belirsizliğini koruyor.

GTA 6'nın çıkış tarihi böylece bir kez daha doğrulanmış olsa da PC sürümü hala belirsizliğini koruyor.

Rapor içerisinde yer alan ve GTA 6'nın çıkış tarihini de ortaya koyan tabloya göre GTA 6'ya 2025 sonbaharında kavuşacak olsak da oyunun çıkacağı platformlar arasında hala PC yer almıyor. GTA 6'nın da GTA 5 gibi PC sürümüne sonradan kavuşması hala en büyük olasılık gibi görünüyor.

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