GTA 6 Çıkış Tarihi Tekrar Doğrulandı: Fazla Beklemeyeceğiz
GTA 6 Çıkış Tarihi Tekrar Doğrulandı: Fazla Beklemeyeceğiz
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Büyük sızıntılarla uğraşan Rockstar Games GTA 6'nın ilk fragmanıyla dahi rekorları altüst etmeyi başarmıştı.
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Ancak Take-Two'nun finansal raporları GTA 6'nın çıkış tarihini de ortaya çıkarttı.
GTA 6'nın çıkış tarihi böylece bir kez daha doğrulanmış olsa da PC sürümü hala belirsizliğini koruyor.
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